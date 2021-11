Utrechters doe mee, vier Utrecht 900!

Het enthousiasme is groot onder de Utrechters om samen de 900ste verjaardag van de stad te vieren. Een groot aantal initiatiefnemers hebben subsidie toegekend gekregen van de gemeente!

Initiatieven Utrecht 900 uitgelicht

Op 2 juni 2022 is het 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg, dit wordt volgend jaar groot gevierd. Onder het motto “Stad zonder muren” organiseren Utrechters en Utrechtse organisaties en bedrijven tussen 2 juni en 11 november allerlei activiteiten.

Om je een indruk te geven van initiatieven, plannen en projecten volgend jaar onderdeel zijn van het feestprogramma, een kleine greep om je door te laten inspireren:

“Stadsroutes sporthistorie Utrecht:” tijdens stadswandelingen kunnen Utrechters leren over bijzondere Utrechtse sporters/sportmomenten en alle generaties worden hierin verbonden. Of “VR tegen eenzaamheid” virtuele stadswandelingen voor beperkt mobiele ouderen, begeleid door jongeren en vrijwilligers uit het bedrijfsleven. Na een sessie worden herinneringen aan Utrecht samen opgehaald.

Extra geld

Omdat er ontzettend veel plannen zijn ingediend om samen 900 jaar stadsrechten te vieren, heeft het college besloten het budget hiervoor met 200.000 euro te verhogen. Dat geld is beschikbaar gesteld voor Utrecht 900 initiatieven uit de stad. Het budget stijgt hiermee van 1,75 miljoen euro naar 1,95 miljoen euro. Dus brainstorm erop los met je vereniging, wijk, of buurthuis en dien je plan in vóór 12 januari of 1 april.

Samenwerken met Utrecht 900

De stadsrechten van 1121 gaven een grote impuls aan de groei van de stad zoals we die nu kennen, kleurt de stad van vandaag en geeft richting! Heb je geen plan, maar wil je toch wat betekenen voor Utrecht 900? Samenwerken kan ook! Dus wil je bijvoorbeeld met je bedrijf, Instituut of Stichting meedoen? Koppel een eigen evenement aan Utrecht 900. Om de mogelijkheden te bespreken, mail naar: [email protected]

Afgelopen zomer liet burgemeester Dijksma tijdens een interview op RTV Utrecht weten dat het belangrijk is dat de viering van Utrecht 900 een volksfeest wordt. “Dat kan alleen als er initiatieven vanuit álle bewoners van de stad komen.” We sluiten ons als Team Utrecht 900 natuurlijk aan bij deze belangrijke boodschap. Utrecht 900 vieren we samen!

Doe mee en dien een plan in vóór 12 januari 2022. Ga aan de slag met je idee en laat je inspireren. Op Instagram en Facebook worden voorbeelden van plannenmakers gedeeld.

Hulp nodig bij je subsidie aanvraag? Je hoeft het niet alleen te doen. Team Utrecht900 staat voor je klaar. Stuur voor ondersteuning een mail naar [email protected] of een appje naar 0618653619.

Ga naar: www.utrecht900.nl voor meer informatie.

Bekijk de video voor inspiratie:

Subsidie aanvragen? Kijk hier!