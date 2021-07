Vacatures in Utrecht

Ben je op zoek naar een leuke baan in Utrecht en omstreken? Bekijk de onderstaande vacatures. Misschien zit er wel wat voor je tussen.

Vacatures bij Sipr

He jij! Op zoek naar een nieuwe baan? Bij Sipr staan twee toffe vacatures open.

Weten wat het beste bij je past? Lees snel verder. Junior Digital Marketeer Kan jij strakke campagnes opzetten die leiden tot een goede conversie? Heb je affiniteit met e-commerce en is het logisch voor jou om resultaten zichtbaar te maken in een overzichtelijk dashboard, waardoor jij onze klanten kan adviseren over de juiste vervolgstappen? Junior Content Marketeer Is online jouw tweede natuur, of beter nog jouw eerste? Volg jij alle Social Media ontwikkelingen op de voet en wil je ervaring opdoen bij een online marketingbureau gespecialiseerd in content marketing?



Kijk dan op Past één van deze rollen bij jou of ben je nieuwsgierig naar meer informatie?Kijk dan op Sipr.online/vacatures of stuur direct jouw cv naar [email protected]

Camping Ganspoort zoekt personeel

Wij zijn op zoek naar collega’s die ons komen versterken in de bediening en in de keuken.

Heb je affiniteit met eten en drinken, en staat gastvrijheid hoog in jouw vaandel? Wij zoeken enthousiaste en gemotiveerde Campingmedewerkers.

Voor dit terrasseizoen zoeken we collega’s met wat jaartjes ervaring onder de gordel. Heb je al enige horecaervaring? Dan nodigen we jou graag uit voor een kopje koffie en een proefdag!

In de open keuken van Camping Ganspoort bereid je onder leiding van de Chef-kok alle producten zo lekker, zo efficiënt en zoveel mogelijk zelf. Uiteraard hebben de koks een belangrijke stem in de samenstelling van de menukaart, waar seizoensgebonden en lokale gerechten op prijken. Is dit binnenkort jouw werkterrein?

Wij zoeken afwassers die niet bang zijn van hard werken, aanpakken en gaan. Ervaring is niet nodig. We verwachten wel dat je flexibel bent en overdag, in het weekend en ook ’s avonds beschikbaar bent, op parttime basis.

Vacatures bij cursus- en vergadercentrum Domstad

Het afgelopen jaar hebben we onze nieuwe gastenlounges gerealiseerd (foto).

In september begint voor ons het nieuwe seizoen. Wij kijken er naar uit om als vanouds gasten te kunnen ontvangen en ons weer te focussen op het faciliteren van mooie, succesvolle bijeenkomsten.

Wij hebben diverse vacatures

– Maak jij het verschil voor onze gasten en weet jij echt inhoud te geven aan een Like, Smiley of hartje?

– Voel jij je thuis in een klein slagvaardig team?

– Zie jij jezelf ook werken in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is?

– Wil jij aan de slag als horeca- / banqueting- of allround keukenmedewerker?

Bezoek onze website www.accommodatiedomstad.nl en reageer via de vacature pagina!

Vacatures bij Pizza Beppe

Ben jij op zoek naar een leuke afwisselende baan? Bij Pizza Beppe werk je samen als een hechte itiliaanse familie!

Wij zijn per direct op zoek naar de leukste en beste nieuwe medewerkers, zowel full- als parttime. Krijg jij energie van hard werken en vind je het leuk om gasten een fantastische avond te bezorgen? Dan zit je hier goed.

Come and join the family!

DUIC zoekt bezorgers

Ken jij je stadsie op je duimpje, heb je een rijbewijs én ben je beschikbaar op oproepbasis?

Word dan chauffeur voor De Utrechtse Internet Courant (DUIC).

Ons team van chauffeurs kan inmiddels versterking gebruiken. Per editie ben je 8-16 uur onderweg in en rondom Utrecht tegen een marktconform uurtarief en kilometervergoeding. Een eigen auto is een pré.

Iets voor jou? Bel of app Pierre voor meer informatie via 06-14415656 of mail je interesse naar [email protected]