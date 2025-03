Veel meer dan een sportschool: bij Movelife werk je aan een gezonde leefstijl

Het verhaal van de Utrechtse leefstijlstudio Movelife begon ruim tien jaar geleden. Voor fysiotherapeuten Rik Poldner en Freek van der Kolk was het toen duidelijk dat ze meer wilden doen voor de gezondheid van hun patiënten. Hun visie: een plek waar mensen terecht kunnen voor hulp om fit te zijn én te blijven, in de breedste zin van het woord. ‘We hebben alle kennis in huis.’

Het is meteen een warm welkom in het pand op de Lijsterstraat. Bij binnenkomst beland je eerst in de ruime keuken en de koffielounge. Het voelt als een huiskamer. Iets verderop, in de grote sportruimte, is een handjevol mensen aan het sporten. Bijna iedereen wordt persoonlijk begeleid. Er klinkt rustige muziek en vrolijk geklets tussen de duo’s. Ook de vele grote planten zorgen voor een ontspannen sfeer.

Movelife is een luxe leefstijlstudio waar alles aanwezig is om mensen te helpen met een gezonde leefstijl. Waar bij fysiotherapie de focus ligt op herstel, speelt bij Movelife preventie en gezond oud worden ook een belangrijke rol. Het oude gezegde ‘liever voorkomen dan genezen’ past hier dan ook perfect.

‘Geen korte extreme programma’s’

Rik en Freek willen het breder aanpakken dan de fysiotherapeut en verder gaan dan een personal trainer. Beweging, voeding en herstel staan centraal. “We houden ons bezig met gezondheid, leefstijl en een duurzaam effect”, zegt Rik. “Wij zijn niet van korte extreme programma’s of een quick fix. Het is de bedoeling dat iemand het resultaat vast kan houden en dus fit oud kan worden.”

Het team van Movelife bestaat uit allerlei gezondheidsprofessionals, zoals fysiotherapeuten, een sport- en ontspanningsmasseur en een manueel therapeut. Ook werken Rik en Freek samen met medisch specialisten als osteopaten en psychologen. Bovendien werkt er sinds vorig jaar ook een gecertificeerd oncologisch trainer bij Movelife, de eerste in Utrecht. Zij begeleidt kankerpatiënten tijdens en na hun behandeling en bouwt samen met hen stap voor stap hun kracht weer op.

Inspanning en ontspanning

Movelife heeft de balans tussen inspanning en ontspanning hoog in het vaandel staan. “Balans is de motor van jouw gezondheid. Wij helpen je het te vinden.” Zo zijn er niet alleen drie ruimtes om te sporten, maar ook een huiselijke keuken en zithoek. In het souterrain is een yoga-en meditatieruimte, maar ook een infraroodsauna en ijsbad. Er is een ruimte voor warmtetherapie en zijn er behandelkamers voor fysiotherapie en massages.

Movelife is volgens Rik meer dan een sportschool. “Mensen komen hier vaak met wat complexere vragen. Het gaat bijvoorbeeld vaak niet alleen om afvallen, maar ook om bekkenklachten na een bevalling of iemand die een hernia heeft gehad. Daarnaast zijn we er ook voor vrouwen in de overgang/menopauze. Bij hen komen regelmatig pees- en spierklachten voor, omdat de elasticiteit afneemt. Iemand kan het dan spannend vinden om het avontuur aan te gaan. Het vertrouwen in het lichaam is een beetje kwijt en daar willen ze graag begeleiding en ondersteuning in krijgen. Dat kan hier: we hebben alle kennis in huis.”

Benieuwd geworden naar Movelife? Plan dan via movelife.nl/gratis-intake vrijblijvend en gratis een intake in. Hierbij bespreken jullie jouw doelen, worden al jouw vragen beantwoord en krijg je meer uitleg over de aanpak van Movelife.