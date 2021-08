Vier vakantie in eigen stad

Voor de meesten van ons is het een feit; we stappen deze zomer niet in het vliegtuig naar een warm oord. Maar waarom zou je ook? Utrecht heeft alles in huis om je de hele zomer te vermaken. De leukste, creatiefste, ontspannenste en gezelligste uitjes vind je hier.

MOUT BIERFESTIVAL

Het Wilhelminapark wordt op 13 t/m 15 augustus omgetoverd tot de gezelligste biertuin van Utrecht tijdens Mout Bierfestival! Eindelijk weer genieten van festivalsfeer, bijzondere bieren en fijne muziek van De Platenbus tijdens een smaakvakantie in eigen stad. Tickets zijn voor een speciale kortingsprijs verkrijgbaar via de QR code hieronder.





KIJKEN, LUISTEREN EN RUIKEN IN HET VOLKSBUURTMUSEUM.

In het Volksbuurtmuseum beleef je hoe het was om in de armoedige omstandigheden van rond 1920 te leven. Hoe leefden mensen zo’n 100 jaar geleden? Wat voor kleding droegen ze? Waar waren de WC’s? Hoe kwam je aan heet water? Met de interactieve steeg, animaties, straatmuziek, karretjes van straatventers, verhalen van oud-bewoners én geuren komt de historische volksbuurt weer tot leven. Oordeel zelf of het wel die ‘goeie oude tijd’ is.

VEGAN FOOD TOUR UTRECHT

Laat je verrassen tijdens de lekkerste food tour van Utrecht! Drie uur lang neemt onze gids je mee langs mooie plekken en leuke restaurants in de stad. Onderweg stop je 7 keer voor een zoet of hartig hapje, een kop koffie en een frisse afsluiter. Reserveren doe je makkelijk en snel op www.veganfoodtourutrecht.nl. Gebruik de code zomerduic10 en krijg 10% korting op je zomerse boeking!

P.S. Ook leuk voor vleeseters. Dat maakt ons geen (bitter)bal uit!



STADSLAB RAUM

Bij Stadslab RAUM kan je nog de hele zomer struinen door de openluchtexpositie RAUM der Lusten op het Berlijnplein. Er is ook wekelijks programma te beleven, van Brommerbios tot workshops voor kinderen. Beleef hoe het is als onze stad er een stuk spannender ziet en maak gebruik van het plein om te spelen, onderzoeken en maken. Je kan zelfs eigen pizza bakken in de openluchtoven en klauteren in de duinen.



HET BERLIJNPLEIN

Het Berlijnplein is een plein met een hart voor de stad en cultuur. Deze bruisende, culturele ontmoetingsplek is de afgelopen jaren uitgegroeid tot levendig cultuurcluster, met bewoners als Het Nieuw Utrechts Toneel, Stadslab RAUM, adviesbureau Jonge Honden, Wijkrestaurant Venster, de BuurtWerkKamer en binnenkort ook dansgezelschappen 155, IRC en SHIFFT. Op Berlijnplein kan je ronddwalen, elkaar ontmoeten en genieten van kunst en cultuur in een relatief nieuw stukje stad. Kom de sfeer proeven!