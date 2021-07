Vier vakantie in je eigen stad

Voor de meesten van ons is het een feit; we stappen deze zomer niet in het vliegtuig naar een warm oord. Maar waarom zou je ook? Utrecht heeft alles in huis om je de hele zomer te vermaken. De leukste, sportiefste, creatiefste, ontspannenste en gezelligste uitjes vind je in deze krant. En, zelfs een aantal tips om een zakcentje te verdienen deze zomer!

De Yogaschool Utrecht

De Yogaschool Utrecht is plek voor bijzondere yogalessen op ieder niveau. Kleine groepen, persoonlijke aandacht en een veelzijdig aanbod kenmerkt deze studio. Yin, Vinyasa, Ashtanga, Yoga Nidra, Pilates, Meditatie, en Reiki is slechts een greep uit de ruim 75 lessen per maand. Probeer deze zomer één maand alle lessen onbeperkt en vrijblijvend voor maar €45! Kijk voor meer informatie op de website!





Silent Disco NOX

Utrechters opgelet! In augustus krijg je bij Silent Disco NOX iedere vijfde koptelefoon gratis. Dus zet wat biertjes koud, blaas je zwembad op en nodig je vrienden uit voor een silent disco feestje aan huis. Zonder overlast voor de buren, koptelefoons gratis thuisbezorgd. Reserveren kan hier!





Kijken, luisteren en ruiken in het Volksbuurtmuseum

In het Volksbuurtmuseum beleef je hoe het was om in de armoedige omstandigheden van rond 1920 te leven. Hoe leefden mensen zo’n 100 jaar geleden? Wat voor kleding droegen ze? Waar waren de WC’s? Hoe kwam je aan heet water? Met de interactieve steeg, animaties, straatmuziek, karretjes van straatventers, verhalen van oud-bewoners én geuren komt de historische volksbuurt weer tot leven. Oordeel zelf of het wel die ‘goeie oude tijd’ is.





Kasteel De Haar

Ontdek deze zomer Kasteel de Haar voor jong en oud. Maak een spannende tour langs verborgen plekken of doe één van de gratis speurtochten. Bij Kasteel de Haar is altijd wat te beleven. Ontdek hier alle mogelijkheden die Kasteel de Haar te bieden heeft!





Stadsoase Steck

Tuincentrum Steck in Overvecht wilt graag meer aandacht voor het belang van insecten en organiseert daarom de Steck Vakantie Challenge: ‘Insect op je Vakantiesteck’.

Deelname aan de Challenge is eenvoudig: in de maand juli & augustus ga je op zoek naar insecten – op je vakantieadres of in je eigen tuin -. Je maakt daar een toffe foto van. De mooiste foto upload je vervolgens op Instagram of Facebook met #vakantiesteck. Kijk hier voor meer informatie over de fotowedstrijd.





Helemaal geen vakantieplannen? Ga dan aan de slag bij deze Utrechtse horecazaken!

Van drankjes maken achter de bar tot mooie gerechten maken in de keuken. Deze horecazaken van BHG bieden tal van mogelijkheden, zowel in de stad als aan het strand. Je kent er vast wel een paar: Meneer Smakers, JEU de boules bar, Bistro Belle, Down Under en Restaurant Zuiver. Kijk hier voor de actuele vacatures.