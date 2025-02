Het klimaat verandert en Utrecht verandert mee. Wat kan de gemeente doen om jouw huis, tuin of buurt groener te maken en regenwater beter op te vangen? Geef in een paar minuten je mening via de online vragenlijst van het Klimaatpanel.

Water in de stad

Het regent steeds vaker en harder, maar het wordt ook heter en droger. Extreme regen kan zorgen voor wateroverlast. Hitte en droogte zijn niet goed voor onze planten, bomen, dieren én niet prettig voor mensen. Daarom passen we de stad aan om de veranderingen in het weer op te vangen.

Klimaatpanel denkt mee

De gemeente vroeg het Klimaatpanel mee te denken over dit thema. Tijdens de Klimaatpanelbijeenkomst op 6 februari 2025 sprak het panel over regentonnen plaatsen, tegels uit de tuin halen en andere manieren om water te besparen en te hergebruiken. Centraal stond de vraag welke rol de gemeente hierin zou moeten nemen.

Vul de vragenlijst in

De belangrijkste vragen legt de gemeente ook voor aan de rest van de stad, via een vragenlijst op DenkMee. Wilt u ook uw mening geven over dit onderwerp? Vul dan de vragenlijst in.

Over het Klimaatpanel

Het Klimaatpanel is een groep van 50 Utrechters. Zij gaan met elkaar in gesprek over de uitvoering van het Utrechtse klimaatbeleid. Elke bijeenkomst gaat over een ander thema, zoals energie, vervoer of groen.



