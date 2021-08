Wat weten we al over de nieuwe iPhone 13?

Een nieuw jaar, een nieuwe reeks iPhones. Zo gaat het al jarenlang, en ook 2021 gaat daar geen uitzondering op vormen. De nieuwe reeks moet echter nog gepresenteerd worden door Apple, en de verwachting is dat dit in de eerste week van september gaat gebeuren, hoewel dat nog niet bevestigd is.

In aanloop daarnaartoe zijn een aantal zaken omtrent de nieuwe reeks smartphones van Apple die de iPhone 12-reeks gaan opvolgen al als waarschijnlijk aan te merken. Wat denken we al te weten over de nieuwe iPhone 13, die naar alle waarschijnlijkheid in de derde week van september op de markt komt?

iPhone 13 of toch iPhone 12S?

Wat we ironisch genoeg in ieder geval nog niet zeker weten over de iPhone 13, is of hij ook daadwerkelijk zo gaat heten. Het ligt weliswaar in de lijn der verwachting als je doortelt na de iPhone 12, maar dat biedt geen garanties. Er bestaat bijvoorbeeld ook nog een mogelijkheid dat hij iPhone 12S gaat heten. De mate waarin de toestellen gaan verschillen van de huidige iPhone 12-reeks gaat daarbij bepalend zijn, en of dat verschil groot genoeg gaat zijn om de nieuwe reeks als een nieuwe generatie te beschouwen is helaas nog niet helemaal duidelijk.

Uiterlijk en serie

De verschillen in uiterlijk tussen de iPhone 12 en wat we voor nu maar de iPhone 13 noemen gaan niet groot zijn. Naar verluidt krijgt de serie dezelfde schermgroottes als zijn voorganger. Wel zou de notch bovenaan het scherm een stuk smaller worden dan bij de iPhone 12. Waar die serie bestond uit het standaardtoestel, een Pro, een Pro Max een Mini, is het mogelijk dat de iPhone 13 geen mini-variant krijgt, omdat die van de iPhone 12 niet zo goed verkocht.

Hardware en camera

Naar verwachting heeft de nieuwe reeks toestellen ten opzichte van de vorige serie een nieuwe A15-chipset onder de motorkap. De Pro en Pro Max varianten krijgen waarschijnlijk en scherm met een hoge verversingssnelheid van 120Hz. Mogelijk gaat het hierbij voor het eerst ook om always-on displays, iets wat andere smartphoneproducenten al langer gebruiken. Mogelijk komt er Touch ID onder het scherm te zitten. De camera wordt naar verluidt voorzien van een verbeterde ultragroothoeklens, een nieuwe ‘Cinematic Video-functie’ voor portretmodus, een filtersysteem op basis van kunstmatige intelligentie, en hogere opnamekwaliteit voor de Pro-modellen in Apple’s ProRes-formaat.

Het gaat hier nog steeds om geruchten, want Apple heeft zelf nog niets bevestigd. Apple-fans gaan dus een spannende septembermaand tegemoet!