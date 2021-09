Waterlinie Wandeltocht terug in Utrecht op 9 oktober

In 2019 vond de allereerste Waterlinie Wandeltocht plaats in Utrecht. Inmiddels zijn er 3 verschillende edities. Op 3 juli werd de eerste Waterlinie Wandeltocht aan de Zuiderzee gelopen tussen Naarden-Vesting, Weesp en Muiden. Voor volgend jaar staat ook Waterlinie Wandeltocht Vestingdriehoek op de planning. Maar eerst komt de Waterlinie Wandeltocht terug naar Utrecht. En wel op 9 oktober!

Wandelaars ervaren een uniek wandelevenement waarbij natuur, cultuur, historie en veel gezelligheid centraal staan. Vanaf Stadion Galgenwaard starten 5 verschillende routes die langs de rand van de stad en door de groene omgeving van Utrecht voeren. De Waterlinie Wandeltocht voert de deelnemers door UNESCO werelderfgoed!



Sommige forten zijn normaal gesproken gesloten voor publiek. Voor de Waterlinie Wandeltocht worden de deuren geopend! Ook de pas nog door de Verfdokter beschilderde groepsschuilplaats bij Fort de Gagel ligt op de route.

Keuze uit vijf verschillende routes

Er zijn vijf verschillende routes van 10, 14, 20, 24 en 38 kilometer waarbij elk fort zijn eigen verhaal vertelt en voor entertainment zorgt. In vorige edities zagen we bijvoorbeeld al vliegers, dansers, zangers, musici en andere artiesten. Voor de fijnproevers is er onderweg meer dan genoeg te beleven. Geniet op de terrassen bij de forten van het uitzicht onder het genot van een hapje en een drankje. Lokale ondernemers bieden streekproducten aan. Natuurlijk krijgen alle deelnemers na afloop een mooi aandenken mee naar huis.

Diabetes Fonds

Het Diabetes Fonds omarmt daarom de Waterlinie Wandeltochten. Beide organisaties slaan de handen ineen om mensen op een leuke en makkelijke manier op de been te krijgen enerzijds en hopelijk hiermee ook meer diabetesonderzoek mogelijk te maken. Deelnemers kunnen een vrijwillige donatie doen aan het Diabetes Fonds. Ook kunnen ze hun inzet tijdens de wandeltocht laten sponsoren door familie, vrienden en kennissen.

