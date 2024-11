Wintergloed: Beleef de winter bij Steck

Ook deze winter geniet je weer van een flinke portie Wintergloed bij tuincentrum Steck in Overvecht. Kom een rondje schaatsen op de indoor schaatsbaan, neem een hartverwarmende lunch bij tuincafé Noordertuin en dompel je onder in de glitter-glamour kerstshow.

Kerstbomen versieren

Tot en met de kerstvakantie waan je je in een winterwonderland bij Steck. Dwaal rond tussen de kerstbomen, glimmende hangers en sfeervolle verlichting en laat je inspireren voor je eigen huis. De mooiste decoratie voor in de boom, veelzijdig materiaal voor het maken van kerststukjes en kransen, lichtjes in alle maten en soorten: er is voor ieder wat wils.

Extra leuk zijn de Utrechtse hangers voor in de boom, zoals de domtorenhangers en de houten hangers van Noest.

Heb je nog geen boom? Bij Steck vind je Nordmannen met dikke naalden, duurzame kerstbomen, kunstkerstbomen die heel lang mee gaan en een hippe designboom gemaakt van gerecycled vilt: de Jingle Tree.

Schaatsen, workshops en activiteiten

Wintergloed staat ook voor gezellig samen dingen ondernemen. Dit jaar kun je weer gratis schaatsen tussen de kerstbomen bij Steck. De schaatsbaan is elke dag geopend, tijdens de openingstijden van Steck. In de weekenden is er zelfs koek en zopie naast de schaatsbaan!

Op zaterdag 30 november, 7 december en 14 december zijn de Wintergloed-dagen bij Steck. Dan is het extra gezellig, met veel workshops als winterkransen en kersthangers maken, glühwein en soep. Bekijk hier de programmering.

Ook op andere dagen kun je aansluiten bij de leukste winterse workshops. Verder is er een winterspeurtocht door het tuincentrum en een oliebollenkraam.

Heb je niks met kerst, maar wel met groen?

De Kamerkas bij Steck is een oase van rust met duizenden prachtige kamerplanten. Een heerlijke jungle om doorheen te dwalen. Van enorme bananenplanten en Strelitzia’s tot zeldzame cactussen en orchideeën.

Tips voor het verzorgen van kamerplanten in de winter

In de winter gaan alle planten in rust, dus ook je kamerplanten. Geef minder water en begin pas in maart weer met plantenvoeding te geven.

Let ook op de luchtvochtigheid in je huiskamer. Door de verwarming gaat deze omlaag en dat vinden planten (en mensen) niet zo fijn. Een luchtvochtigheid van 40%-60% is ideaal. Plaats bakjes op je verwarming of schaf een luchtbevochtiger aan.

En je buitenplanten?

Zolang het niet vriest, kun je het hele jaar door nieuwe planten in de grond zetten. Bloembollen die in de lente bloeien, plant je tot december.

Bescherm niet-winterharde planten tegen de vorst door afgevallen blad te laten liggen. Omwikkelen met jute of noppenfolie helpt ook. Haal zomerbloeiende bollen voor de vorst uit de grond en bewaar ze voor volgend seizoen.

Heb je planten in een pot? Zorg dat het regenwater goed weg kan. Mocht het gaan vriezen, zet ze dan op een beschutte plek, of pak ze in met jute. Kwetsbare planten zet je tijdelijk in een onverwarmde schuur, serre of kas.

Grote magazijnuitverkoop na de kerst

Zet het vast in je agenda: in de week na de kerst houdt Steck een magazijnuitverkoop met kortingen tot wel 80%, van kerstdecoratie en sfeervolle verlichting tot buitenpotten, vazen en zelfs zomerse items zoals parasols.

Met Steck kom je de winter wel door. Of je nu wel of niet van kerst houdt!

Tuincentrum Steck

Gageldijk 3

www.steckutrecht.nl