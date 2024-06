Zomerzin-markt bij Steck op zaterdag 22 juni

Vier op 22 juni het begin bij de zomer bij Steck in Overvecht: Zomerzin! Er is van alles te doen, van een zomermarkt en een speurtocht tot toffe zomerworkshops.

Struin rond op de Zomerzin-markt, met kunst, vinyl platen, natuurproducten en nog veel meer. Vraag dierendokter Tom om dierenadvies, kom sieraden maken van plantaardig materiaal, een speurtocht doen of ga mee met een rondleiding door de Voedseltuin. En tussendoor geniet je op het terras van Noordertuin van fris, koffie of thee met iets lekkers.

Op de markt vind je kraampjes van o.a. Mooon Moms, Kattenkwaad Design, Voedseltuin Overvecht, Werfzeep en Groove Gallery (zeldzaam vinyl en underground lp-pareltjes).

Tekst gaat verder onder afbeelding



Workshop ijsjes maken

De beste zomers zijn die met ijs, zeker als ze niet smelten en daarom is er een inloopworkshop ijsjes maken, speciaal voor kinderen van 3-12 jaar. Het bolletje is van marshmellow, daar gaat chocolade overheen en je versiert hem naar eigen smaak met sprinkles en een snoepkersje. Van 10.00 – 12.30 uur, deelname is € 4,00 per kind. Je hoeft je niet vooraf in te schrijven.

Workshop: een hittebestendig balkon

Hoe maak je je balkon eigenlijk hittebestendig? En hoe zet je je balkon helemaal in bloei, voor jezelf én voor bijen en vlinders? Dat ga je leren in deze workshop. Je krijgt tips en advies over de juiste plantenbakken, geschikte grond en mogelijkheden om planten (automatisch) water te geven.

Ook leer je welke planten goed bestand zijn tegen de weersomstandigheden op een warm balkon of dakterras en hoe je bijen en vlinders voldoende schuilplekken en voedsel geeft. Van 10.00 – 12.00 uur, deelname kost € 25,00. Voor deze workshop schrijf je je vooraf in.

Vlindercursus: stadstuinieren voor meer vlinders

Hou je van vlinders? In deze cursus van vlinderman Nicky Castricum leer je wat vlinders nodig hebben in de stad en hoe je juist kleine (balkon)tuintjes voor hen kan inrichten. Aan de hand van cursusmateriaal zie je hoe kleine tuinen heel efficiënt kunnen zijn voor de biodiversiteit. Ook hoor je meer over maaibeheer van bloemenweides en tuinen op arme grond. Van 10.00 – 11.30 uur, deelname kost € 5,00. Voor deze workshop schrijf je je vooraf in.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Programma Zomerzin bij Steck

10.00-16.00 uur: Zomerzin markt

10.00-12.00 uur: Rondleiding Voedseltuin (vrije inloop)

10.00-12.00 uur: Workshop Hittebestendig balkon (schrijf je vooraf in)

10.00-11.30 uur: Vlindercursus (schrijf je vooraf in)

10.00-12.30 uur: Workshop ijsjes maken met Kookalot (op inloop, € 4,00 pp)

11.00-13.00 uur: Workshop Sieraden van plantaardig materiaal (vrije inloop)

Hele dag: Zomerspeurtocht

Over Steck

Je vindt Steck op de plek van het voormalige Tuincentrum Overvecht. Het is nog steeds een tuincentrum, maar dan met vele extra’s. Zo strijk je in tuincafé Noordertuin neer voor een kop koffie, thee en heerlijke gerechten. Kinderen vermaken zich in het zomerseizoen in het natuurspeeltuintje en het maïsdoolhof. Je stelt je eigen boeketten samen bij pluktuin Glitter Gladiool. Ook Voedseltuin Overvecht, stadskwekerij Stekkers, De Clique, wildopvang Stichting Snorhaar en een bijenstal vind je op het terrein van Steck. Het hele jaar door laat je je inspireren bij groene workshops, lezingen en exposities. En nu dus: Zomerzin!

Tekst gaat verder onder afbeelding

Bezoekinformatie

Zomerzin bij Steck

Wanneer: Zaterdag 22 juni van 10.00 – 16.00 uur

Waar: Steck Utrecht, Gageldijk 3, 3566 ME in Utrecht (Overvecht)

Openingstijden op zaterdag: 09.00 – 17.00 uur

Meer informatie: steckutrecht.nl