Zwaaien naar die zomerkilo´s

De dagen worden korter, de temperatuur gaat omlaag en de zon laat zich steeds minder zien. Kortom: de zomer is voorbij. Maar gelukkig ben jij na een heerlijke vakantie weer vol energie aan het werk. Althans, voel je je wel zo energiek en fit? Of heb je meer kilo’s mee teruggenomen van vakantie dan je eigenlijk had gewild?

Het is iets wat Stein van Spankeren bekend voorkomt. Hij wist uiteindelijk 40 kilo af te vallen en richtte Vida Vitaal op, dat inmiddels gevestigd is in Woerden, De Meern, Leidsche Rijn en Vleuterweide en waar hij alweer 4 jaar afslank- en mindsetcoach is. Steins doel? Mensen helpen af te vallen op een structurele en gezonde manier. ‘’Bij Vida Vitaal proberen we mensen op een andere manier naar eten te laten kijken. Je valt niet alleen af bij ons, maar je gaat ook kijken wat er in het verleden verkeerd is gegaan waardoor je zwaarder bent geworden. Wat moet er veranderen in je gedrag? We werken aan een resultaat waar je je leven lang plezier van hebt.’’

Daarvoor ontwikkelde Stein het drie-stappenplan. ‘’In de eerste stap werken we zo snel mogelijk toe naar resultaat’’, legt hij uit. ‘’Elke week hebben we een fysiek weegmoment. We maken gebruik van maaltijdvervangers, waarbij de samenstelling van de producten ervoor zorgt dat je je fit voelt en geen honger hebt. Daarnaast krijg je alle benodigde vitamines en mineralen binnen.’’ Wanneer je tevreden bent en weer lekker in je vel zit, is het tijd om stap voor stap de producten te vervangen door gezonde voeding. Tot slot krijg je een op maat gemaakt voedingsschema mee, om op gewicht te kunnen blijven. ‘’Ik heb inmiddels 500 à 600 mensen begeleid, en er zijn in totaal al duizenden kilo’s afgevallen’’, onderbouwt Stein de effectiviteit van het drie-stappenplan.

Eén van die mensen is Kiki. ‘’Ik vond het fijn om een stok achter de deur te hebben’’, vertelt ze. ‘’Als je goed je best doet, zul je elke week progressie zien. De weegmomenten geven elke week weer motivatie.’’ Uiteindelijk wist ze 43 kilo af te vallen. ‘’Ik heb geleerd dat je voor jezelf moet kiezen en dat alles mogelijk is zolang je er zelf in gelooft.’’



De coaching is tijdens het hele programma gratis en de coaches van Vida Vitaal zijn 24 uur per dag bereikbaar. Kiki beaamt dat: ‘’Mijn coach stond altijd klaar om mijn verhaal aan te horen en wist er steeds weer een positieve draai aan te geven.’’

Uiteindelijk is de insteek dat je een resultaat behaalt waar je voor altijd profijt van hebt. ‘’En als je een keer een terugval hebt, weet je hoe je het zelf weer om kunt buigen. De bedoeling is dat je de rest van je leven nog wat hebt aan het volgen van een programma bij Vida Vitaal,’’ besluit Stein.

