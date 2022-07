Zwem, SUP of kano de Singel rond op zondag 10 juli!

Komende zondag is het eindelijk zover: de 6e editie van de SingelSwim Utrecht. Zwemmers, suppers en kanoërs springen de Utrechtse Singel in om geld op te halen voor onderzoek naar spierziekte FSHD. Ook geboren en getogen Utrechter en oud-schaatser Jochem Uytdehaage duikt in het water voor het goede doel!

Een rondje door de Singel

De Utrechtse Singel is sinds september 2020 weer helemaal rond. Dat betekent dat je nu voor het eerst een rondje van 5,5 km kunt zwemmen! Vind je dat net iets te ver? Dan kun je ook voor de RTV Utrecht 1,2 km Swim of de 2 km Swim kiezen.

Droge voeten

Zie je het niet zitten om het water in te gaan? Dan hebben we goed nieuws voor je! Nu de Singel weer rond is, kun je ook een rondje suppen of kanoën voor het goede doel. Je kunt een SUP of kano via de organisatie huren. Deze wordt dan bij de start voor je klaargelegd.

KidsSwim

Speciaal voor kinderen vanaf 10 jaar wordt er een KidsSwim georganiseerd van 400 meter en van 800 meter. Kinderen dienen wel in het bezit te zijn van zwemdiploma A en B. Daarnaast moet er verplicht een volwassen begeleider meezwemmen.

Kun je niet meedoen? Sponsor een deelnemer!

Kun jij om wat voor reden dan ook niet deelnemen aan het evenement, maar draag je de FSHD Stichting wel een warm hart toe? Sponsor dan een van de dappere zwemmers, supper of kanoërs die wel te water gaan. Uiteraard ben je ook van harte welkom om hen langs de waterkant aan te komen moedigen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.

Spierziekte FSHD

FSHD (Facio Scapulo Humerale Dystrofie) is een erfelijke chronisch progressieve spierziekte waarbij de skeletspieren langzaam verdwijnen door een genetisch defect. Helaas is er nog geen enkele behandeling of medicijn beschikbaar, en juist daarom is onderzoek zo belangrijk!

Dit jaar gaat een groot deel van de opbrengst naar het onderzoek van Dr. Corrie E. Erasmus, gericht op een inspanning/moeheid-studie bij kinderen met FSHD.

Zwem, SUP of kano je mee tegen spierziekte FSHD? Aanmelden voor SingelSwim kan nog tot en met donderdag 7 juli. Supporters en donateurs zijn natuurlijk ook meer dan welkom! Neem een kijkje op de website voor meer informatie.