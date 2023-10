142 Utrechters geselecteerd voor eerste burgerberaad over jaarwisseling

De gemeente heeft vandaag 142 Utrechters geïnformeerd dat zij mogen deelnemen aan het eerste Utrechtse burgerberaad. Deze groep Utrechters moet antwoord gaan geven op de vraag hoe de jaarwisseling in de stad moet gaan verlopen vanaf 2024/2025.

Eind september viel bij 10.500 gelote Utrechters een persoonlijke uitnodiging op de deurmat om deel te nemen aan het eerste Utrechtse burgerberaad. Een burgerberaad geeft de gemeente advies over maatschappelijke onderwerpen waar de politiek zelf niet uitkomt. De gemeente ontving 749 aanmeldingen na deze uitnodiging. Door middel van een loting is er uit deze groep, onder toeziend oog van een notaris, een representatieve groep Utrechters naar voren gekomen.

In totaal zijn er nu 142 Utrechters geselecteerd. Bij de samenstelling van deze groep is onder andere gekeken naar leeftijd, geslacht, woonwijk en opleidingsniveau. De geselecteerde groep vormt dan ook een afspiegeling van de Utrechtse bevolking op basis van de bovengenoemde kenmerken.

Vuurwerkverbod

Het eerste onderwerp waar de burgerberaad zich over gaat buigen is de hoe de jaarwisseling er in 2024/2025 uit moet komen te zien en of een vuurwerkverbod daarbij past. Zaterdag 9 december komen de deelnemers van het burgerberaad voor het eerst samen. Daarna zullen er vijf zaterdagen volgen om kennis op te doen en zich te buigen over dit onderwerp.

Komende dagen worden alle deelnemers persoonlijk benaderd om te vragen wat zij nodig hebben om aan het burgerberaad mee te kunnen doen. In maart 2024 presenteren het burgerberaad hun advies. Een onafhankelijk bureau begeleidt de deelnemers om ervoor te zorgen dat dit advies er ook daadwerkelijk komt. De gemeente neemt het advies over als het financieel, juridisch en praktisch uitvoerbaar is. Dit wordt ook tussentijds getoetst.