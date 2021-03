Aan lantaarnpalen vastgemaakte borden van Forum voor Democratie in Utrecht verwijderd door gemeente

Op de dag dat Thierry Baudet naar Utrecht komt met de ‘Vrijheidskaravaan’ verwijdert de gemeente borden die in de stad zijn opgehangen. De tientallen verkiezingsposters zijn aan lantaarnpalen vastgemaakt, en dat is niet volgens de regels.

De Tweede Kamerverkiezing is vandaag begonnen. In tegenstelling tot andere jaren kan dit jaar vanwege corona op drie dagen gestemd worden. Ondertussen wordt er ook nog campagne gevoerd.

Zo zijn er tientallen verkiezingsborden van Forum voor Democratie door de stad verspreid. De borden hangen op hoogte in lantaarnpalen in verschillende wijken. Omdat het plakken of ophangen van posters alleen mag op de vrije plakplaatsen worden deze weggehaald door de gemeente. Dit doet gemeente altijd, ook bij posters en borden die niet van politieke partijen zijn.

Vanavond komt Thierry Baudet met zijn ‘Vrijheidskaravaan’ naar Utrecht. Om 18.00 uur wordt hij verwacht op het Jaarbeursplein voor een campagnebijeenkomst.