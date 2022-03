Abram Kleijweg woont in Leeuwarden maar staat op de lijst bij de verkiezingen in Utrecht, hoe kan dat?

Wie in Utrecht in de gemeenteraad zit, moet in Utrecht wonen. Toch kunnen we volgende week op voldoende mensen stemmen die helemaal niet in de stad wonen. Kandidaatsraadsleden komen onder meer uit Zwolle, Amstelveen, Zeist, Maarssen, Eindhoven, Hoorn en Leeuwarden. Uit die laatste plaats komt Abram Kleijweg.

We moeten overigens niet overdrijven, de meeste potentiële raadsleden wonen gewoon in Utrecht. Toch hebben meerdere partijen ook inwoners van andere gemeenten op de lijst. Als zij gekozen worden en in de raad een zetel opeisen dan moeten ze naar Utrecht verhuizen. Overigens staan de ‘buitenstaanders’ op plekken die waarschijnlijk geen hoge kans geven op een plek in de raad. Van de huidige raad hebben D66, VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en SP alleen inwoners van Utrecht op de lijst staan.

Leeuwarden

Een van de kandidaten die toch best ver weg woont van Utrecht is Abram Kleijweg. Kleijweg is een hbo-docent Creative Business en woont met zijn zoontjes en vrouw in Leeuwarden. Sinds een aantal jaar is hij actief bij de Piratenpartij, zowel landelijk als regionaal, en hij staat dit jaar op de lijst in Utrecht.

Hij legt uit: “De manier waarop wij samenwerken maakt het mogelijk dat je vanuit Leeuwarden mee kunt werken. Veel mensen van onze partij uit Utrecht ken ik al door onze online structuur.” De Piratenpartij is ook de enige club waar zelfs de meerderheid van de lijst niet in Utrecht woont.

Doordat Kleijweg al geruime tijd actief is als bestuurslid bij Piratenpartij Utrecht zit hij naar eigen zeggen ook ‘dicht op de materie’. Kleijweg is ook regelmatig in Utrecht te vinden voor bijeenkomsten. En het feit dat hij hier niet woont, maakt hem volgens zichzelf niet minder geschikt. Hij kan zich goed vinden in de ideeën van de partij en heeft daar vertrouwen in. Stel dat hij verkozen wordt, dan moet hij wel naar Utrecht verhuizen. Maar zo zegt hij ook zelf: “De kans dat we twaalf zetels scoren acht ik wat minder groot.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.