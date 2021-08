Alleen deze zomer al tientallen iepen gekapt in Utrecht; Partij voor de Dieren maakt zich zorgen

De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren zegt zich zorgen te maken over de verspreiding van een ziekte die iepen aantast. De afgelopen maanden zijn er dan ook tientallen van deze bomen gekapt in de stad.

Alleen deze zomer moesten er al iepen het veld ruimen aan onder meer de Graadt van Roggenweg, Croeselaan, Westplein, Majoor Bosshardtplantsoen, Franciscusdreef, Einsteindreef, Oranjelaan, Ravellaan, Kanaalstraat, Verlengde Hoogravenseweg, Simplonbaan, Vondellaan, Balijelaan, Koningin Wilhelminalaan en de Beneluxlaan.

Raadslid Anne Sasbrink van de Partij voor de Dieren zegt dat de iepziekte al langer aanwezig is in de stad. “Maar sinds afgelopen jaar lijkt de ziekte steeds meer beeldbepalende bomen te treffen. […] De meeste iepen in de gemeente hebben een forse omvang en eveneens een forse waarde voor biodiversiteit en gezondheid. Daarom maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over de verspreiding van de ziekte.”

Vaccin

Sasbrink heeft vanwege de zorgen een aantal schriftelijke vragen opgesteld. Zo wil ze onder meer weten hoe de ziekte zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Ook is Sasbrink benieuwd of er al iepen zijn gevaccineerd. “Zijn er, naast vaccineren, nog andere maatregelen die het college inzet of in zou kunnen zetten om het kappen van iepen omdat ze ziek zijn te voorkomen?”

In het bomenbeleid van de gemeente staat dat er voor iedere gekapte boom een nieuw exemplaar teruggeplant moet worden. Sasbrink wil weten op welke plek een gerooide zieke iep wordt gecompenseerd en op basis waarvan het nieuwe type boom wordt bepaald.

Tot slot wil de PvdD-politicus weten of er nu helemaal geen iepen meer in Utrecht worden geplant die gevoelig zijn voor de ziekte.