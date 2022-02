Bekijk hier de verkiezingsprogramma’s van (de meeste) Utrechtse politieke partijen

Over een maand mogen Utrechters weer naar de stembus. Op woensdag 16 maart zijn namelijk de gemeenteraadsverkiezingen. Op het stembiljet in Utrecht zijn dit jaar twintig partijen te vinden. De meeste daarvan hebben ook al het verkiezingsprogramma bekendgemaakt. Al die programma’s zijn hieronder te vinden.

BIJ1

– De lijsttrekker van BIJ1 is Stevie Nolten. Bekijk hier het verkiezingsprogramma ‘Voor een gelijkwaardig Utrecht’.

CDA

– De lijsttrekker van CDA is Jantine Zwinkels. Bekijk hier het verkiezingsprogramma ‘Voor een stad op mensenmaat’.

ChristenUnie

– De lijsttrekker van ChristenUnie is Rik van der Graaf. Bekijk hier het verkiezingsprogramma ‘Samen recht doen in Utrecht’.

D66

– De lijsttrekker van D66 is Maarten Koning. Bekijk hier het verkiezingsprogramma ‘De Ambitieuze Stad’.

EenUtrecht

– De lijsttrekker van EenUtrecht is Gert Dijkstra. Bekijk hier het verkiezingsprogramma ‘Utrecht is óók van jou!’.

GroenLinks

– De lijsttrekker van GroenLinks is Julia Kleinrensink. Bekijk hier het verkiezingsprogramma.

Partij voor de Dieren

– De lijsttrekker van Partij voor de Dieren is Maarten van Heuven. Bekijk hier het verkiezingsprogramma ‘Verbeter de wereld, begin in Utrecht’.

Piratenpartij

– De lijsttrekker van Piratenpartij is Saskia Söller. Bekijk hier het verkiezingsprogramma ‘Samen-leven en samen-werken: voor een eerlijk Utrecht’.

PvdA

– De lijsttrekker van Partij van de Arbeid is Rick van der Zweth. Bekijk hier het verkiezingsprogramma ‘De stad weer voor iedereen’.

PVV

– De lijsttrekker van de Partij voor de Vrijheid is David Bosch. Bekijk hier het verkiezingsprogramma ‘Voor de Utrechters’.

Socialisten Utrecht

– De lijsttrekker van Socialisten Utrecht is Floris Boudens. Bekijk hier het verkiezingsprogramma.

SP

– De lijsttrekker van SP is Yvonne Hessel. Bekijk hier het verkiezingsprogramma ‘Bij Utrecht: linksaf’.

Stadsbelang Utrecht

– De lijsttrekker van Stadsbelang Utrecht is Cees Bos. Bekijk hier het verkiezingsprogramma ‘Doen wat je zegt en zeggen wat je doet’.

Student & Starter

– De lijsttrekker van Student & Starter is Esma Kendir. Bekijk hier het verkiezingsprogramma ‘Nieuwe energie voor Utrecht’.

Volt

– De lijsttrekker van Volt is Ruud Maas. Bekijk hier het verkiezingsprogramma.

VVD

– De lijsttrekker van VVD is Marijn de Pagter. Bekijk hier het verkiezingsprogramma ‘Bouwen aan Utrecht’.

Onderstaande partijen hebben nog geen verkiezingsprogramma bekendgemaakt:

Belang van Nederland

– De lijsttrekker van Belang van Nederland is Sterre Noordhuis. Het verkiezingsprogramma is nog niet bekend.

Blanco (van de wal, R.M.W.A.H.C.)

– De lijsttrekker van Blanco (van de wal, R.M.W.A.H.C.) is Marcello van de Wal. Het verkiezingsprogramma is nog niet bekend.

DENK

– De lijsttrekkers van DENK zijn Mahmut Sungur en Ismail El Abassi. Het verkiezingsprogramma is nog niet bekend.

Forum voor Democratie

– De lijsttrekker van Forum voor Democratie is George Woodham. Het verkiezingsprogramma is nog niet bekend.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.