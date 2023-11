Bekijk hier op welke 182 plekken vandaag in Utrecht gestemd kan worden tijdens de Tweede Kamerverkiezing

Het zal weinig mensen ontgaan zijn dat vandaag de Tweede Kamerverkiezing is. Alle kiesgerechtigde Nederlanders mogen weer een stem uitbrengen op de partij die ze het meest aanspreekt. In Utrecht kan dat op 182 plekken die verspreid zijn over de stad.

Utrechters mogen op al deze plekken hun stem uitbrengen. Wanneer een inwoner van de stad in een andere gemeente wil stemmen moest daarvoor een kiezerspas worden aangevraagd op het stadskantoor. Dit kon tot en met dinsdagochtend.

De stembureaus in Utrecht zijn onder meer te vinden in scholen, gebedshuizen, bibliotheken, buurtcentra, verzorgingstehuizen en gymzalen. Ook kunnen mensen hun stem uitbrengen op station Utrecht Centraal, in TivoliVredenburg, bij Castellum Hoge Woerd en op het stadskantoor.

De meeste stembureaus zijn geopend tussen 07.30 en 21.00 uur. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld de twee locaties op station Utrecht Centraal, waar stemgerechtigden al om 6.45 uur terechtkunnen. Bekijk hier op welke 182 locaties in Utrecht woensdag gestemd kan worden en ook wanneer deze plekken geopend zijn.

Hulp

Ook wordt in het stadskantoor een stembureau geopend voor mensen die blind of slechtziend zijn, of niet kunnen lezen. In de stemhokjes op deze plek wordt een bandje afgespeeld waarop te horen is welke partijen en kandidaten meedoen. Ook wordt uitgelegd hoe het stembiljet ingevuld moet worden met behulp van een mal die eroverheen ligt.

Mensen die doof of slechthorend zijn kunnen terecht bij het College voor de Rechten van de Mens aan de Kleinesingel. Op dit stembureau wordt in gebarentaal uitgelegd wat de mensen moeten doen om hun stem uit te brengen.

Bij veel stembureaus is tot slot rekening gehouden met mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn of een andere lichamelijke beperking hebben. Bekijk hier welke voorzieningen er per locatie aanwezig zijn.

Peilingen

Deze Tweede Kamerverkiezing staan 26 politieke partijen op de lijst met in totaal 1.126 kandidaten. Aan de Tweede Kamerverkiezing van 2021 deden 37 partijen mee en 1.579 kandidaten. Momenteel staan de VVD, PVV, GroenLinks-PvdA en NSC aan kop in de peilingen. Hoe de zetels in de Tweede Kamer ongeveer verdeeld gaan worden, wordt waarschijnlijk pas in de loop van donderdag bekend.