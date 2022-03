Bekijk hier precies hoeveel stemmen elke kandidaat in Utrecht heeft gekregen tijdens de verkiezingen

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht waren al bekend op partijniveau. Maar nu is ook de data gepubliceerd waarin te zien is hoeveel stemmen er op specifieke personen zijn uitgebracht. Via onderstaande tool kan gezocht worden op achternaam of op partij.

