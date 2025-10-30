Bijstand aanvragen in Utrecht makkelijker door gesprek in plaats van papierwerk; resultaten ‘zeer positief’

De gemeente Utrecht is al ruim een jaar bezig met een test die de aanvraagprocedure voor bijstandsuitkeringen makkelijker moet maken. De gemeente wil een snellere en persoonlijkere behandeling, zodat het aanvragen van een bijstandsuitkering begrijpelijk blijft. De nieuwe werkwijze blijkt succesvol en wordt eind volgend jaar in heel Utrecht toegepast.

Een op de vijf bijstandsaanvragen verloopt sinds oktober vorig jaar via de pilot. Die houdt in: een gesprek waarin aanvragers hun situatie met de gemeente bespreken. Zo hoeven ze minder papierwerk aan te leveren.

Het zorgt er ook voor dat iemand sneller duidelijkheid krijgt. Waar een aanvraag voorheen nog 8 tot 13 weken duurde, is er via de pilot in ongeveer een week een antwoord.

“In Utrecht kijken we naar wat mensen écht nodig hebben”, meent wethouder Linda Voortman. “Wie hulp nodig heeft, verdient geen drempels maar duidelijkheid. We kiezen voor eenvoud, snelheid en vertrouwen. Zo maken we de ondersteuning die mensen die moeilijk rondkomen niet alleen toegankelijker, maar ook menselijker.”

Alle aanvragen volgens nieuwe werkwijze

De resultaten van de pilot zijn ‘zeer positief’, meldt Voortman in een raadsbrief. De klanttevredenheid steeg van 6,4 naar 8,6 en de afhandelingstijd daalde van 49 dagen naar 10 dagen. Bovendien kost deze nieuwe werkwijze volgens de gemeente geen extra geld.

Aanleiding om de pilot vanaf begin 2026 verder uit te breiden, zodat eind volgend jaar alle aanvragen volgens deze werkwijze worden behandeld.

Bijzondere bijstand

Vanaf begin deze maand is de bijzondere bijstand – een vangnet voor noodzakelijke kosten in bijzondere omstandigheden – eveneens vereenvoudigd. De gemeente stelt dat er door heldere voorwaarden, minder ingewikkelde regels en vaste bedragen meer duidelijkheid is voor Utrechters die onverwachte kosten hebben die men zelf niet kan betalen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om begrafeniskosten, rechtsbijstand, of producten als een wasmachine, koelkast of kookplaat. Een bijzondere bijstand kan ook uitgekeerd worden als lening.