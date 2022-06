Burgemeester krijgt na documentaire over institutioneel racisme bij politie vragen over situatie in Utrecht

De gemeenteraadspartijen BIJ1, Volt, ChristenUnie, DENK, EenUtrecht, SP, Partij voor de Dieren en Student & Starter hebben de burgemeester vragen gesteld naar aanleiding van de documentaire De Blauwe Familie, die gaat over racisme en discriminatie binnen de politie in Nederland. In de documentaire komt ook een Utrechtse agent aan het woord.

De documentaire laat volgens de raadspartijen zien ‘dat de politietop diversiteit met de mond belijdt, maar dat de praktijk heel anders is’. Agenten die melding maken van racisme en discriminatie zouden weinig verandering zien op de werkvloer, misstanden zouden door de bazen worden afgezwakt en toegedekt.

Verder komt in de documentaire aan bod dat melders en klokkenluiders vaak zouden worden weggepest en ontslagen en dat er veel agenten zijn die geen melding durven te maken uit angst voor represailles van hun werkgever. Een van de geïnterviewde agenten werkt in het Utrechtse politiekorps. Dat brengt de raadspartijen er nu toe om de burgemeester te vragen naar de cultuur binnen de Utrechtse politie.

Een rol spelen

De raadspartijen willen dan ook van burgemeester Sharon Dijksma weten of de gemeente een rol kan spelen in het bestrijden van racisme en discriminatie binnen de politie in Utrecht en of de burgemeester op de hoogte is van hoe het er in het Utrechtse politiekorps voor staat op het gebied van racisme.

Verder vragen de partijen zich af hoe het staat met de aanpak van etnisch profileren binnen de politie Utrecht en of de burgemeester ook vindt dat klokkenluiders die discriminatie melden beschermd moeten worden. Tot slot willen ze weten wat de burgemeester kan doen om zorg te dragen voor hun veiligheid.

De burgemeester heeft een aantal weken de tijd om de vragen van de acht partijen te beantwoorden.