Burgemeester Utrecht gaat ondanks kritiek Partij voor de Dieren gewoon naar evenement Nationale Haringpartij

De Partij voor de Dieren had burgemeester Sharon Dijksma opgeroepen om niet naar het ‘dieronvriendelijke’ evenement van de Nationale Haringpartij te gaan. De Utrechtse burgemeester laat weten gewoon te gaan.

De Nationale Haringpartij op 22 juni is een netwerkbijeenkomst waarin partijen uit het bedrijfsleven en de overheid elkaar ontmoeten. Het wordt al tientallen jaren georganiseerd en is verbonden aan de aankomst van de Hollandse Nieuwe, haring die een bepaalde periode van het jaar verkocht wordt. Het evenement wordt georganiseerd bij Kasteel de Haar in Utrecht.

De Partij voor de Dieren heeft laten weten het ‘heel vervelend’ te vinden dat de burgemeester naar een evenement gaat dat ‘in het teken staat van het opeten van gedode dieren dat als doel heeft het opeten van nog meer gedode dieren te bevorderen’. Daarom vroeg de lokale fractie aan burgemeester Dijksma om niet te gaan.

De burgemeester heeft echter laten weten: “U heeft bij haar benoeming de burgemeester de opdracht meegegeven om de belangen van Utrecht tot ver buiten de stadsgrenzen onder de aandacht te brengen en te houden. Het op- en uitbouwen en onderhouden van een netwerk van relaties is daarvoor essentieel. Een bijeenkomst als de Nationale Haringpartij, die bovendien in de gemeente Utrecht plaatsvindt, is daarvoor bij uitstek een gelegenheid.”