Burgemeester Dijksma verdedigt nogmaals opleggen van online gebiedsverbod

Burgemeester Sharon Dijksma heeft in een brief aan de gemeenteraad opnieuw het opleggen van het online gebiedsverbod verdedigd. Een 17-jarige jongen uit Zeist mag door dat online gebiedsverbod geen berichten meer plaatsen die zouden kunnen leiden tot ongeregeldheden in de stad. D66 en DENK zetten vraagtekens bij de sanctie.

De jongen werd in november opgepakt omdat hij ‘dreigende en opruiende’ uitlatingen deed waarbij hij opriep om te gaan rellen in Utrecht op vrijdagavond. Er werd ook een tijd en locatie genoemd en mensen werden opgeroepen om vuurwerk mee te nemen. Dijksma besloot daarna om de jongen een online gebiedsverbod te geven.

Maarten Koning (D66) en Mahmut Sungur (DENK) zeiden de burgemeester te steunen in haar aanpak om online wangedrag aan te pakken, maar ze waren ook ‘verbaasd’ over de sanctie. “Het is in de ogen van onze fracties nog een onbekend juridisch terrein dat de burgemeester betreedt met deze sanctie.” Daarnaast zeiden de fracties zich zorgen te maken over de juridische houdbaarheid.

Last onder dwangsom

Volgens de burgemeester is aan de jongen een last onder dwangsom opgelegd. De last houdt in dat de jongen geen online uitlatingen mag doen die aanleiding kunnen geven tot wanordelijkheden in Utrecht. Als de jongen zich niet aan de last onder dwangsom houdt, moet hij een dwangsom van 2.500 euro betalen. Volgens de burgemeester geeft de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Utrecht haar de bevoegdheid om zo’n last onder dwangsom op te leggen.

De gemeente heeft niet zelf de bevoegdheid om toezicht te houden op de online uitingen van de betrokkene. Opsporingsinstanties houden in de gaten of er opruiende berichten worden geplaatst en mogen vervolgens ook handhaven. “In die zin werkt het niet anders dan bij een regulier gebiedsverbod. Een persoon aan wie een gebiedsverbod wordt opgelegd mag niet in het aangewezen gebied komen. Een opsporingsambtenaar moet constateren dat die persoon zich in het desbetreffende gebied heeft bevonden om een overtreding van het gebiedsverbod vast te stellen”, schrijft de burgemeester.

Territoriale grenzen

Dijksma legt verder uit dat het onlinegebied geen territoriale grenzen kent, wat deze maatregel ingewikkelder maakt dan maatregelen die ‘een fysiek afgebakend gebied kennen’. “Het is echter niet langer vol te houden de ogen te sluiten voor wat zich online afspeelt en wat voor gevolgen dat kan hebben voor de gemeente Utrecht. De betrokkene uit Zeist heeft een bericht geplaatst om te komen rellen in de gemeente Utrecht. Dit raakt direct aan de openbare orde in Utrecht, waardoor er een legitieme basis is voor de burgemeester om op te treden.”

Volgens de burgemeester zijn er nog geen andere mogelijkheden dan een last onder dwangsom opleggen om opruiende uitlatingen op social media te voorkomen. “Deze bestuursrechtelijke maatregel staat de inzet van het strafrecht niet in de weg. Tegen betrokkene is ook strafrechtelijk opgetreden. Echter, dezelfde maatregel had niet opgelegd kunnen worden in het strafrecht. Het strafrecht kent geen last onder dwangsom. De bestuursrechtelijke maatregel legt betrokkene op zich te onthouden van bepaalde gedragingen die de openbare orde kunnen verstoren. Het betreft een preventieve maatregel die snel effect kan hebben en waarbij per keer dat de specifieke bepaling uit de APV wordt overtreden, kan worden verbeurd. Het is daarom niet logisch om de inzet van deze maatregel te laten afhangen van de uiteindelijke uitspraak in een strafzaak.”

Censuur

Koning en Sungur vroegen zich tot slot af of de last onder dwangsom geen censuur is. De burgemeester vindt niet dat daar sprake van is. “De last onder dwangsom wordt pas verbeurd op het moment dat betrokkene nogmaals oproepen doet die tot doel hebben de openbare orde in Utrecht te verstoren. Dit betekent dat de betrokkene zijn mening kan uiten, zoals eenieder vrij is zijn mening te uiten binnen de grenzen van de wet. Het verspreiden van opruiende berichten is in strijd met de wet, waarmee het opleggen van deze bestuurlijke maatregel te rechtvaardigen is.”

