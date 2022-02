CDA Utrecht wil opheldering over uitstel Utrecht Marathon

De Utrechtse CDA-fractie wil opheldering over de afgelaste Utrecht Marathon en de rol die de gemeente hierin speelt. De partij vindt het een teleurstelling voor de deelnemers en de stad, maar snapt dat de coronacrisis grote impact heeft gehad op het organiseren van grote evenementen. Omdat het mes aan twee kanten snijdt, wil de partij met schriftelijke vragen openheid creëren over de situatie.

Vorige week werd bekend dat de marathon dit voorjaar niet door kan gaan. De coronacrisis heeft volgens de organisatie te veel vertraging, tegenslag en onzekerheid opgeleverd om het evenement op 3 april te organiseren. CDA wil nu onder andere weten wat de gemeente vindt van de door de organisatie gegeven reden van het uitstel, en hoe dit past in de sportnota van de gemeente.

Ook wil het CDA weten wat de rol van de gemeente is geweest in de organisatie van de marathon, en welke inspanning en kosten hiermee gemoeid waren. Daarnaast vraagt de partij of de gemeente op de hoogte was over het mogelijk uitstellen van het evenement, of hierover van tevoren contact is geweest met de organisator en wat Utrecht kan leren van de marathon van Rotterdam, die een week later wél gehouden wordt.

Najaar

De organisatie van de marathon streeft ernaar om het evenement in het najaar alsnog te houden. Als dat niet lukt, wordt het verplaatst naar het voorjaar van 2023. Het CDA vindt dat er alles aan moet worden gedaan om de marathon in het najaar te houden, en wil weten wat de gemeente hier eventueel aan bijdraagt. Ook stellen ze voor om de marathon te combineren met het 900 jarig bestaan van Utrecht, door bijvoorbeeld de route langs prominent Utrechts erfgoed te laten lopen.

