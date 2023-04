Change= vindt servicekosten van 300 euro voor sociale huurwoning ‘redelijk’; gemeente Utrecht machteloos

Wethouder Dennis de Vries is in gesprek gegaan met de bestuurders van Change= over onder meer de servicekosten van meer dan 300 euro. Uit het gespreek bleek dat beide partijen van mening verschillen en dat de gemeente Utrecht het bedrag niet kan aanvechten. Wel biedt een uitspraak van de rechtbank Amsterdam misschien mogelijkheden tot een verlaging van de servicekosten.

Het wooncomplex van Change= aan het Berlijnplein in Utrecht is begin augustus 2022 opgeleverd. Het pand telt 600 huurappartementen voor ‘werkende jongeren’ en 39 atelierwoningen. De ruimtes worden gezien als sociale huurwoningen omdat ze worden verhuurd voor 647,19 euro. Daarbovenop komen echter wel de maandelijkse servicekosten die meer dan 300 euro bedragen. “De hoogte van de servicekosten maakt dat het label sociale huurwoning voor dit woonconcept als onterecht aanvoelt”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Onterecht

Veel corporaties rekenen servicekosten voor bijvoorbeeld water, elektra, gas en schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes. Change= schaart echter ook kosten voor internet, veiligheid en stoffering onder de servicekosten.

Omdat de gemeente geen partij is en Change= binnen de kaders van de wet handelt, kan de gemeente de servicekosten niet aanvechten. Dit betekent niet dat de huurders met lege handen staan. Zo heeft de rechtbank Amsterdam begin maart bepaald dat de huurders van een ander complex van Change= maar een kwart van de servicekosten hoeven te betalen. Dit proces moeten de huurders van het complex in Leidsche Rijn wel zelf in gang zetten door bijvoorbeeld naar de huurcommissie te stappen.

Wet

De gemeente Utrecht benadrukt dat services zoals beveiliging, stoffering en internet niet passen bij de opgave om meer betaalbare woningen in de stad te realiseren. Omdat zij dit wettelijk niet kan afdwingen is Utrecht samen met andere grote gemeenten gaan lobbyen in Den Haag om de servicekosten onderdeel te laten maken van de ‘Wet goed verhuurderschap’.

“Dat is gelukt”, schrijft de gemeente. “Naar aanleiding van een amendement en een motie is in het wetsvoorstel goed verhuurderschap opgenomen dat een verhuurder geen oneigenlijk gebruik mag maken van servicekosten […].” Straks is dus wettelijk bepaalt welke zaken wel en welke zaken niet onderdeel mogen zijn van de servicekosten.

Toekomst

In september 2022 gaf de gemeente al aan geen ruimte meer te willen bieden aan woonconcepten met hoge servicekosten. Wethouder Dennis de Vries zei destijds dat in het verleden niet scherp genoeg gestuurd was op de servicekosten en dat dat in de toekomst anders moet. “Wonen is een basisrecht, zeker ook als je kijkt naar mensen die op zoek zijn naar sociale huur in de stad.”