College wil eind 2026 update geven over aanpak ‘foute’ Utrechtse straatnamen

Het college van burgemeester en wethouders verwacht eind 2026 duidelijkheid te kunnen geven over hoe Utrecht omgaat met ‘foute’ straatnamen, zoals straten vernoemd naar historische personen met een omstreden verleden. Er wordt momenteel nog onderzoek gedaan naar wat de beste manier is, zoals het werken met QR-codes.

In de afgelopen jaren is er veel debat geweest over hoe om te gaan met straatnamen die vernoemd zijn naar historische personen of gebeurtenissen, die met terugwerkende kracht als fout worden bestempeld. Een voorbeeld is de Burgemeester van der Voort van Zijplaan in Tuindorp, vernoemd naar oud-burgemeester van Utrecht Coenraad van der Voort van Zijp, die later een NSB-lidmaatschap bleek te hebben gehad.

Dirk-Jan van Vliet (D66) stelde daarom vragen over de toekomst van omstreden straatnamen. Deze werden mede-ingediend namens LINK, PvdA, DENK, Stadsbelang Utrecht, VVD, EenUtrecht, Student&Starter, GroenLinks, CU, Volt en PvdD. De partijen vinden dat het tijd is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over het beleid rond de ‘foute’ straatnamen.

QR-codes

Er werd onder meer gevraagd naar de waardering van de QR-codes bij straatnaamborden, waar het college mee experimenteert bij de Prins Bernhardlaan. Volgens het college heeft dit voordelen en nadelen: geïnteresseerden kunnen op een laagdrempelige manier feitelijke informatie krijgen, maar de codes kunnen lastig te scannen zijn en kunnen makkelijk met stickers worden beplakt. Het is nog niet besloten of QR-codes ook bij andere ‘foute’ straatnamen worden toegepast.

“Kost geld en vraagt inspanning”

Een andere optie om met ‘foute’ straatnamen om te gaan, is het wijzigen van de naam. Dat betekent dat bewoners en bedrijven een nieuw adres krijgen. In de afweging om voor deze optie te gaan, benadrukt het college dat zo’n wijziging geld en inspanning kost, deels omdat de wijzigingen handmatig doorgevoerd moeten worden.

De commissie Straatnaamgeving adviseert bovendien vooral om de samenleving bewust te maken van omstreden straatnamen, bijvoorbeeld via activiteiten en gesprekken over het (koloniale) verleden.

De partijen vragen zich ook af wat het college de laatste jaren heeft gedaan op het gebied van kennis en bewustwording over ‘foute’ straatnamen. Het college geeft aan dat straatnamen die verband houden met kolonialisme of slavernij in Utrecht in kaart zijn gebracht. Deze worden voorzien van historische uitleg, zodat er onderschriften bij kunnen worden gemaakt. Het college zit momenteel nog in de onderzoeksfase en organiseert gesprekken met betrokkenen om samen ideeën en activiteiten te ontwikkelen die de bewustwording vergroten.

Het college zal daarnaast in gesprek gaan met de commissie Straatnaamgeving om het proces van het benoemen van straatnamen naar personen te reflecteren. Eind 2026 verwacht het college de partijen te kunnen informeren over het beleid en mogelijke vervolgstappen.