D66 en CDA willen weten of Utrechters tijdens de Tweede Kamerverkiezingen weer lang in de rij staan

De Utrechtse fracties van D66 en het CDA willen weten welke maatregelen er tijdens de Tweede Kamerverkiezingen worden genomen om te voorkomen dat er weer lange rijen voor de stembureaus ontstaan. Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen in maart van dit jaar stonden mensen op sommige plekken in de stad namelijk lang in de rij, ook nog na 21.00 uur.

Op 7 juli viel kabinet Rutte IV en daardoor worden er in november vervroegd landelijke verkiezingen georganiseerd. Dit betekent dat de gemeente Utrecht minder tijd heeft zich goed voor te bereiden. Tijdens de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart ontstonden er op meerdere plekken in Nederland lange rijen voor verschillende stembureaus, waaronder dus in Utrecht.

In een evaluatie die de gemeente Utrecht op 1 juni publiceerde en die in september in de commissievergadering wordt besproken, worden een aantal oorzaken van de drukte genoemd. Zo werkte bijvoorbeeld de StembureauApp, die ontwikkeld was om de doorloop te verbeteren en waarmee vrijwilligers onder andere de geldigheid van een stempas snel konden controleren, niet goed.

Stembiljet

Een andere oorzaak die wordt genoemd is dat het om dubbele verkiezingen ging. “Dat betekende dus dat door het stembureau twee stempassen gecontroleerd moesten worden op geldigheid en kiezers tweemaal een stembiljet moesten invullen. Het in- en uitvouwen van de stembiljetten door de kiezers kostte tijd omdat bij beide verkiezingen veel partijen deelnamen en stembiljetten dan ook groot waren”, is te lezen in de evaluatie.

Ook was in maart het aantal stembureaus weer hetzelfde als voor de coronaperiode. D66 en het CDA willen weten of het college ook de ‘noodzaak ziet’ om het aantal plekken waar mensen kunnen stemmen in november weer op te schalen. Ook zijn de fracties benieuwd of de StembureauApp weer gebruikt gaat worden en wat er wordt gedaan om dezelfde problemen als vorige keer te voorkomen.

Vrijwilligers

De vrijwilligers bij de stembureaus in Utrecht maakten tijdens de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen volgens D66 en het CDA ‘zeer lange dagen’. “Vindt het college dat het met die belangrijke werkzaamheden, van ’s ochtends vroeg vaak tot in de nacht, een goede werkwijze is om zulke lange ‘werkdagen’ van vrijwilligers te vragen? Zijn er werkwijzen mogelijk waarbij mensen slechts een deel van een ‘shift’ draaien?”

Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Kiesraad evalueren de afgelopen verkiezingen. De uitkomst hiervan wordt in september verwacht. D66 en het CDA willen tot slot van het college weten of zij vindt dat dit op tijd is gezien de verkiezingen al in november plaatsvinden.