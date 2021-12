D66 en DENK zetten vraagtekens bij online gebiedsverbod dat Dijksma eerder oplegde

De Utrechtse fracties van D66 en DENK hebben vraagtekens gezet bij het online gebiedsverbod dat burgemeester Dijksma onlangs heeft opgelegd. Een 17-jarige jongen uit Zeist mag door dat online gebiedsverbod geen berichten meer plaatsen die zouden kunnen leiden tot ongeregeldheden in de stad.

De jongen werd in november opgepakt omdat hij ‘dreigende en opruiende’ uitlatingen deed waarbij hij opriep om te gaan rellen in Utrecht op vrijdagavond. Er werd ook een tijd en locatie genoemd en mensen werden opgeroepen om vuurwerk mee te nemen.

Dijksma besloot daarna om de jongen een online gebiedsverbod te geven. Het was de eerste keer dat zo’n online gebiedsverbod werd opgelegd.

Verbaasd

Maarten Koning (D66) en Mahmut Sungur (DENK) zeggen de burgemeester te steunen in haar aanpak om online wangedrag aan te pakken, maar ze waren tegelijkertijd ‘verbaasd’ over de sanctie. “Het is in de ogen van onze fracties nog een onbekend juridisch terrein dat de burgemeester betreedt met deze sanctie.” Daarnaast zeggen de fracties zich zorgen te maken over de juridische houdbaarheid.

Via schriftelijke vragen willen ze er dan ook achterkomen welke artikel uit de wet de burgemeester bevoegdheid geeft zo’n online gebiedsverbod op te leggen. Ook willen ze weten hoe het verbod gehandhaafd wordt.

Jurisdictie

Daarnaast worden vragen gesteld over de jurisdictie van de burgemeester. “In hoeverre blijft de burgemeester binnen deze territoriale grens door het online gebiedsverbod op te leggen aan een jongen die niet woonachtig is in Utrecht?”

Tot slot willen de partijen weten in hoeverre de vrijheid van meningsuiting van de jongen in het geding komt. “Hoe kijkt u naar de houdbaarheid van het online gebiedsverbod in het licht van het censuurverbod van artikel 7 Grondwet? Zorgt deze maatregel ervoor dat de jongen al vooraf wordt beperkt in zijn vrije meningsuiting?”