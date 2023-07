D66-raadslid Has Bakker wordt gedeputeerde provincie Utrecht

Gemeenteraadslid Has Bakker is door D66 voorgedragen als kandidaat-gedeputeerde in de provincie Utrecht. Bakker is nu ruim zes jaar raadslid in Utrecht, maar maakt nu dus de overstap naar de provincie. Achraf Ait Daoua volgt Bakker op als gemeenteraadslid.

Has Bakker is sinds 2017 in Utrecht gemeenteraadslid voor D66. Hij is voor de partij woordvoerder Ruimtelijke Ordening, Wonen, Grondzaken en Sport en heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met de aanpak van de wooncrisis. Bakker is ook bestuursadviseur voor de landelijke Natuur en Milieufederaties.

Bakker wordt nu dus gedeputeerde in de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Een gedeputeerde is een bestuurder van de provincie met een eigen portefeuille, vergelijkbaar met een wethouder in het gemeentebestuur. De beoogde gedeputeerden zijn deze week bekend geworden, nu ook het coalitieakkoord van GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA naar buiten is gebracht.

Fractievoorzitter van D66 Maarten Koning heeft een dubbel gevoel bij het vertrek van Bakker. “Has heeft tal van mooie initiatieven genomen in de gemeenteraad en hij is een van de meest zichtbare en daadkrachtige politici in onze stad”, aldus Koning. “We gaan zijn energieke drive, ervaring en zijn enorme dossierkennis natuurlijk missen! Maar we zijn ook blij voor de Statenfractie en voor Has zelf, dat de provinciale politiek met deze stap er een heel gedreven bestuurder bij krijgt.”

‘Eervol’

Bakker zelf kijkt uit naar zijn nieuwe functie. “Het is ontzettend eervol dat ik het vertrouwen krijg van de D66 fractie om mij als gedeputeerde in te zetten voor onze mooie provincie. Ik ga met veel energie aan de slag om de provincie duurzamer, groener en toekomstbestendig te maken. Ik wil de stem van de generaties na ons laten horen en kijk er naar uit om te beginnen.” Bakker wordt naar verwachting eind augustus geïnstalleerd als gedeputeerde. Hij krijgt onder andere de portefeuilles Financiën, Water en Bodem en Circulaire Samenleving.

Has Bakker wordt in de Utrechtse gemeenteraad opgevolgd door Achraf Ait Daoua, die werkt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij staat naar eigen zeggen te popelen om aan de slag te gaan. “Bijdragen aan een Utrecht waarin verbinding, veiligheid en democratie niet slechts idealen zijn, maar de fundamenten van onze samenleving. Een stad waarin iedereen, ongeacht hun achtergrond, gelijke kansen heeft om te groeien en te bloeien.”