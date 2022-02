D66 sluit samenwerking met FvD uit en roept andere partijen op hetzelfde te doen

De Utrechtse fractie van D66 laat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen weten geen coalitie te willen vormen met Forum voor Democratie. D66 roept ook andere partijen uit de stad op om samenwerking met de partij uit te sluiten. De partij stelt dat voor sommige inwoners van Utrecht ‘alleen de aanwezigheid van Forum al bedreigend’ is, ongeacht het aantal zetels.

Forum voor Democratie doet dit jaar voor het eerst mee aan de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen. D66 liet eerder al weten niet in zee te gaan met de PVV en daar komt nu Forum voor Democratie bij.

“Wij zijn ten diepste tegen de vrouwenhaat en buitenlanderhaat van Forum en wij zullen daarmee niet samenwerken. Ik roep andere partijen op dit ook te doen. Zo houden we de extremen uit het stadsbestuur”, zegt Maarten Koning, lijsttrekker van D66.

D66 meent dat Forum voor Democratie ‘onze democratie en rechtstaat (desnoods met geweld) wil vervangen’ en dat de partij staat voor ‘discriminatie en intolerantie’. Dit staat volgens D66 haaks op wat zij willen bereiken met de verkiezingen: “Een Utrecht waar iedereen zichzelf kan zijn en het beste uit zichzelf kan halen.”

