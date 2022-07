D66 Utrecht pleit voor openbare terrassen in de stad: ’Openbare ruimte is van iedereen’

D66-raadslid Nadia Stylianou wil dat de gemeente Utrecht een proef gaat doen met openbare terrassen verspreid over verschillende wijken en parken in Utrecht. “Elke Utrechter moet van de stad kunnen genieten, de openbare ruimte is van iedereen. Maar voor Utrechters met een kleine beurs is het bezoek aan een horecaterras erg kostbaar. Ook voor hen moet er plek zijn”, vindt Stylianou.

Openbare terrassen zijn al in verschillende steden een succes, zegt Stylianou. “Bewoners lezen een krantje, maken een praatje met elkaar, eten hun lunch, rusten even uit en genieten van de omgeving. Ook worden de plekken gebruikt voor vergaderingen, voorleessessies en onderwijs in de open lucht.”

Ze vindt dat zulke plekken er ook in Utrecht moeten komen, vooral omdat niet iedereen een bezoek aan een horecaterras kan betalen. Stylianou: “Mede door stijgende prijzen, kost een glaasje fris al snel meer dan 3 euro. Dat is voor mensen die niet zo veel te besteden hebben veel geld. Daarom zetten wij ons in voor openbare terrassen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Zonder zorgen over geld.”

Stylianou wil dat er een pilot komt in een aantal stadscentra en parken in Utrecht. Wethouder Schilderman heeft inmiddels ook aangegeven dat ze gaat kijken naar opties voor het starten van zo’n pilot.