D66 Utrecht wil toch snel bouwen in Rijnenburg; bouw eerste 2.500 huizen moet al komende jaren

D66 Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein werken aan een plan om toch al zo snel mogelijk te beginnen met de bouw van huizen in polder Rijnenburg. “Ook deze week stonden de kranten weer vol van mensen die geen stappen kunnen nemen in hun leven, geen kinderen kunnen krijgen, omdat ze niet aan een geschikte woonruimte kunnen komen. Hiervoor moeten er meer huizen gebouwd worden”, stelt D66.

D66 wil de polder Rijnenburg gebruiken voor een combinatie van een energielandschap met windmolens en zonnevelden, een stadswijk met tot 40.000 woningen met goede openbaar vervoerverbindingen, nieuwe natuur en recreatie. De eerste 2.500 huizen worden als het aan D66 ligt dus toch al de komende jaren gebouwd.

“We moeten Rijnenburg als serieuze optie beschouwen en zo snel mogelijk starten met bouwen van huizen en het inrichten van een energielandschap. Te veel mensen kunnen geen woning vinden en we hebben nog maar een paar jaar om de klimaatcrisis tegen te gaan. Deze twee crisissen zijn te groot om niet het potentieel van Rijnenburg te benutten”, aldus D66-lijsttrekker Maarten Koning.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Eerder kritisch

Koning was eerder nog kritisch over op korte termijn woningen bouwen in Rijnenburg. “We kunnen op z’n vroegst over 15 jaar huizen gaan bouwen in de polder. Als we dat iets willen versnellen moeten we er heel veel geld in steken. Dat is niet realistisch. Daarbij zijn we voor dit soort grote ontwikkelingen heel erg afhankelijk van rijksgeld en het Rijk heeft nog geen cent vrijgemaakt voor openbaar vervoer naar Rijnenburg. Laten we ons nu vooral eerst richten op de bestaande stad”, zei Koning in mei vorig jaar tegen DUIC.

Volgens Koning is de situatie nu veranderd. Hij laat weten dat er twee ontwikkelingen zijn die bouwen in polder Rijnenburg nu meer urgentie geven. “De woningnood is zoveel groter geworden, dat we de ruimte in de polder echt nodig hebben. Het tweede is dat er, met het nieuwe kabinet en het coalitieakkoord, uitzicht is op financiën van het Rijk om de polder goed bereikbaar te maken met openbaar vervoer.”

Zuidelijkste puntje

De gemeente Utrecht publiceerde in 2020 een onderzoek waar uit blijkt dat zo’n 2.500 huizen gebouwd kunnen worden zonder dat daarvoor grote investeringen nodig zijn. Het wegennet dat er nu ligt zou voor die hoeveelheid huizen namelijk toereikend zijn.

D66 wil dat die eerste 2.500 huizen in het zuidelijkste puntje van Rijnenburg komen, tegen IJsselstein aan. “Daarmee wordt de stadskern van IJsselstein versterkt met een wijk met zo’n 5.000 inwoners, waar dan later een grootschalig nieuw stadsdeel Rijnenburg tegenaan gebouwd kan worden.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

Wethouder

Volgens de partij moet er ook een wethouder komen die zich richt op de ontwikkeling van Rijnenburg, inclusief het energielandschap, recreatie en natuur. “Verschillende vakgebieden zullen nauw moeten samenwerken om deze grootschalige nieuwe stadswijk en het geplande energielandschap in het noorden uit de grond te stampen. D66 vindt dat de ontwikkeling van Rijnenburg zijn eigen wethouder verdient”, stelt de partij.

Reactie

Volgens GroenLinks-lijsttrekker Julia Kleinrensink is bouwen in Rijnenburg ‘naïef en ondoordachte campagnepraat’. “Naïef omdat binnen 5 jaar niet realiseerbaar is en doordat je verzakkende huizen gaat bouwen op de drassige grond. Ondoordacht omdat je zo begint aan een nieuwe vilawijk met 2 auto’s voor de deur omdat er geen OV-ontsluiting is. Dat is precies wat Utrecht niet nodig heeft.

GroenLinks ziet graag dat er in Rijnenburg natuur- en energielandschap komt. “De woningcrisis pakken we aan in de bestaande stad, waar we kunnen zorgen voor betaalbare woningen met voorzieningen in de buurt, zoals OV, scholen en winkels. Door te investeren in de stad worden ontwikkelaars gedwongen om mee te betalen aan de broodnodige voorzieningen waar alle bewoners van profiteren. Dus geen maximale winst voor ontwikkelaars, maar kwalitatieve en betaalbare woningen voor starters, gezinnen en ouderen.”