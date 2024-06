De coalitieperiode in Utrecht is op de helft: hoe gaat het en wat kunnen we nog verwachten?

De eerste helft zit erop. De huidige coalitie van GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie heeft er twee jaar op zitten en mag nog twee jaar door. De woningnood is niet opgelost, Utrecht is niet groener geworden, er komen flinke bezuinigingen aan en het maakt nog altijd heel veel uit waar je als kind wordt geboren in Utrecht. De partijen wilden twee jaar geleden grote opgaves oppakken, die niet zomaar op te lossen zijn. Maar is de stad de goede richting op aan het bewegen? En wat kunnen we nog verwachten?

Utrecht ging in het voorjaar van 2022 naar de stembus, waarna bovengenoemde partijen een 34 pagina’s tellend akkoord sloten met als titel Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat. In het akkoord staan grote thema’s en concrete doelen waar de partijen aan willen werken. Niet alles is een-op-een te meten; het zijn veel kleine stappen die moeten bijdragen aan grote uitdagingen. En dat allemaal met een politiek sausje, waar het betaald parkeren in de hele stad er bijvoorbeeld een van is. Ook een groot deel van de Utrechters heeft namelijk een andere politieke voorkeur, en is het dus politiek oneens met de richting die de stad op beweegt. Wie aan de oppositie zou vragen hoe het is gegaan, krijgt uiteraard een heel ander verhaal. Er is nog twee jaar te gaan. We spreken met de fractievoorzitters die aan de wieg stonden van het coalitieakkoord.

Alle vijf de fractievoorzitters laten weten trots te zijn op wat er bereikt is de afgelopen jaren. De samenwerking zou soepel verlopen, termen als ‘verantwoordelijkheid nemen’ kwamen veelvuldig langs in de gesprekken. Ondanks de verschillen, die er ook zijn tussen de partijen, weten ze elkaar goed te vinden in de ‘gelijkenissen die ze hebben’. Ze erkennen allemaal dat de opgaves zoals genoemd in het coalitieakkoord niet op te lossen zijn in één coalitieperiode van vier jaar. Alle partijen menen ook dat er genoeg kritiek mogelijk is vanuit de coalitiepartijen in de raad op het college van B&W, en dat collegevoorstellen waar nodig aangescherpt worden na debatten met de raad. Sommige fractievoorzitters zeiden dat we in Utrecht wel moeten oppassen dat coalitie en oppositie niet te hard tegenover elkaar komen te staan, dat die partijen elkaar ook nodig kunnen hebben. Ook hoort compromissen sluiten bij het aangaan van een coalitie. En dan de bezuinigingen, die gaat de stad ‘echt’ merken.

Julia Kleinrensink – GroenLinks

“We willen vooral toekomstgerichte keuzes maken”, stelt Kleinrensink. “Ik ben heel blij dat we hebben kunnen investeren in armoederegelingen, dat we inzetten op duurzame energie zoals windmolens en dat we een stad zijn waar de fiets en voetganger op nummer 1 staan.” Ook noemt Kleinrensink het veel bediscussieerde plan om in heel Utrecht op termijn betaald parkeren in te voeren: “Het is een transitie, maar daarbij bedenken we wel steeds wat voor stad we willen zijn.”

Ze onderschrijft dat veel maatregelen die genomen zijn op de lange termijn pas effect gaan hebben: “De opgaves duren langer dan een enkele coalitieperiode. Maar het gaat wel om de impact voor later die onze keuzes nu maken.”

De fractievoorzitter meent dat het spannende tijden zijn, met landelijk ‘een extreemrechtse partij aan het roer’. “Het is goed dat we hier investeren in diversiteit en inclusie. Ik ben trots op Utrecht, dat we hier laten zien dat het anders kan. Dat zit diep in de vezels van de raad en de stad.” Ze kijkt voor de twee komende jaren uit naar grote woningbouwplannen, zoals Tussen de Rails bij Lunetten. Maar ook de uitvoering van energieplannen op Rijnenburg en de mogelijke komst van windmolens op Lage Weide.

Maarten Koning – D66

“We werken met een groep partijen die vooruit willen met Utrecht en het gaat eigenlijk best wel lekker. Wat we echt heel erg delen zijn onderwerpen als klimaatverandering, onderwijs en kansengelijkheid. En natuurlijk het bestrijden van de woningcrisis.” Koning noemt onder meer het besluit om windmolens in polder Rijnenburg te plaatsen een ‘grote stap in de duurzame energievoorziening’ van de stad. In de tweede helft moeten daar nog besluiten bij komen voor de toekomstige woonwijk Rijnenburg. “We willen echt laten zien dat woningbouw voor ons menens is, en daar is het ook voor nodig dat we de Merwedelijn doortrekken.”

Verder zegt hij: “Ook hebben we belangrijke stappen gezet in de Merwedekanaalzone. Dat zijn grote besluiten voor de toekomst van de stad.” Verder wijst Koning op een thema als sekswerk, waar D66 zich hard voor zou maken: “Het is een normaal beroep en dat moet ook door de overheid zo behandeld worden. Met deze coalitie kunnen we daar een lans voor breken.” Een ander punt is de afvalstoffenheffing, hetgeen dat bewoners betalen voor de vuilnisdiensten.

Voor D66 is belangrijk dat de vervuiler betaalt: “Dus hebben we ervoor gezorgd dat er meer verschillende tarieven komen zodat grotere huishoudens ook meer betalen dan eenpersoonshuishoudens. Als laatste noemt Koning ook nog de schoollunches, waar Utrecht koploper in is geweest, waarmee kinderen uit armere gezinnen wel gewoon te eten hebben op school. “Wat heel zuur is, is dat al het werk dat we hiervoor gedaan hebben mogelijk tenietgedaan gaat worden door het nieuwe rechtse kabinet.”

Rick van der Zweth – PvdA

“Er is veel gebeurd, en we hebben een heleboel in gang gezet. De focus van de coalitie ligt ook echt bij de grote problemen die er zijn; ongelijkheid bestrijden, woningnood aanpakken en de omslag naar volkshuisvesting en opkomen voor klimaat en natuur. Alles is erop gericht om dit aan te pakken.” Volgens Van der Zweth gaat het erom dat de juiste richting wordt ingezet: “Want nee, het is niet in twee, vier of zelfs in acht jaar allemaal op te lossen, maar het is wel in gang gezet.”

Als voorbeelden noemt de fractievoorzitter het aanpakken van leegstand, eigenaren van panden moeten dit nu verplicht melden. Ook de stop op de verkoop van sociale huurwoningen is volgens Van der Zweth een goede zet. “En het is heel belangrijk dat er meer geld gaat naar armoedebestrijding.”

Wel ziet de politicus graag dat er nog meer tempo wordt gemaakt op het gebied van woningbouw, zowel permanent als tijdelijke huizen. “Daar moeten echt stapjes bovenop.” Ook ziet Van der Zweth graag dat er snel een regeling komt voor leraren van buiten de stad die bij scholen betaald moeten parkeren. “Het is niet goed uit te leggen dat het zo lang duurt, we moeten echt rekening houden met dit soort cruciale beroepen.”

Rik van der Graaf – ChristenUnie

“Ik vind het mooi dat we vooral kunnen opkomen voor kwetsbare Utrechters, bijvoorbeeld in de huisvesting voor kwetsbare doelgroepen.” Van der Graaf noemt onder meer de stap van Utrecht om statushouders versneld te huisvesten een goed voorbeeld. “Ook toen de oorlog in Oekraïne uitbrak zag je dat we in mum van tijd opvangplekken konden regelen.”

Hij benadrukt dat de overheid niet alle problemen kan oplossen: “We moeten samen de stad maken, en het is niet realistisch om te verwachten dat we alles oplossen. Dat zie je ook bij de verslaafden op straat, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Maar we zien in Utrecht dat er keihard wordt gewerkt samen met kerken, moskeeën, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.”

De fractievoorzitter vindt dat er vanuit de coalitiepartijen ook zeker kritisch wordt gekeken naar het college. Hij noemt twee voorbeelden: de financiële tekorten die door een menselijke fout niet eerder werden opgemerkt en de plannen over mobiliteit. Over dat laatste zegt hij: “Hoe mooi en groen de plannen voor de stad ook kunnen zijn, we moeten iedereen in de stad wel meekrijgen en iedereen moet ook mee kunnen blijven doen. We moeten altijd met elkaar in gesprek blijven.”

Ruben Snijder – Student en Starter

“Ik ben ongelooflijk trots dat we als partij van en voor jonge mensen in de coalitie zitten, en dat we ons echt hard kunnen maken voor verschillende thema’s.” Snijder benoemt ook dat het de vele kleine stapjes zijn die uiteindelijk veel teweeg kunnen brengen. “Zo hebben we ons ingezet voor friendswoningen, zodat het makkelijker is om met vrienden een huis te delen. Op die manier zorgen we voor meer plek om te wonen.”

Ook de Nachtvisie, waarmee de nachtcultuur versterkt moet worden, is iets waar Snijder blij mee is ‘en het versterken van het huurteam en de zelfbewoningsplicht’. De komende twee jaar ziet Snijder graag dat er nog meer wordt ingezet op onzelfstandige studentenwoningen. “We begrijpen best goed dat het door de stijgende bouwkosten en ongunstige landelijke regelgeving lastig is. Maar we zouden er echt een schepje bovenop moeten doen. We moeten voor 2030 nog 5000 extra studentenwoningen bouwen, dat heeft prioriteit.”

Komende jaren bezuinigingen

Hoewel de ambities van de coalitiepartijen en het college wellicht groot zijn, slinkt juist de geldpot. Utrecht staat aan de vooravond van flinke bezuinigingen. Een van de redenen is dat er veel minder geld vanuit het Rijk naar gemeentes gaat. Waar precies op bezuinigd gaat worden is nu onderwerp van discussie bij de begroting voor 2025. Gevraagd aan de fractievoorzitters, geven ze eigenlijk allemaal aan dat de stad en haar inwoners de bezuinigingen zeker gaan merken, maar dat men wel wil vasthouden aan de drie grote thema’s in het coalitieakkoord. Ook moeten maatregelen die kwetsbare Utrechters helpen zo veel mogelijk gespaard blijven.