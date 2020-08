De-escaleren en vloggers; partijen voeren debat over rellen in Utrecht

De ongeregeldheden in Utrecht zijn aangejaagd door vloggers. Dat liet burgemeester Peter den Oudsten dinsdagavond weten tijdens een ingelaste vergadering. Het debat ging daarnaast over het moment van ingrijpen door de politie, want de eerste keuze was de strategie van de-escaleren.

Utrecht werd een paar dagen achtereenvolgens geteisterd door ongeregeldheden. Het was vooral de eerste avond, 14 augustus in Kanaleneiland, die het meeste indruk heeft gemaakt.

De ongeregeldheden ontstonden volgens de burgemeester omdat vloggers hiertoe opriepen. Omdat deze oproepen vaak op gesloten kanalen werden gedaan, en moeilijk op waarde geschat konden worden, was het voor de politie, openbaar ministerie en de gemeente aftasten of er ook echt iets ging gebeuren. Zoals we nu weten is het vooral vrijdagavond, maar ook de avonden daarna, uit de hand gelopen.

Kantelpunt

De ongeregeldheden werden gisteren in een ingelaste commissievergadering besproken. Een belangrijk discussiepunt was het zogenoemde kantelpunt van de-escalerend optreden naar hard ingrijpen.

Locoburgemeester Lot van Hooijdonk besloot samen met de politie en het OM op vrijdagmiddag, toen er al signalen waren dat er mogelijk iets zou gebeuren, dat er eerst de-escalerend opgetreden zou worden. De aanwezigheid van politie zou als ‘rode lap’ kunnen werken. De-escalerend optreden zou de minste impact op de wijk hebben, was de gedachten. Daarmee stond de driehoek wel voor het dilemma dat er mogelijk strafbare feiten gepleegd zouden worden buiten het zicht van de politie.

Strafbare feiten werden er ook gepleegd. De ME moest voor de eerste keer ingezet worden om de brandweer te begeleiden bij het blussen van een autobrand. Niet veel later wilde de driehoek verder ingrijpen, maar toen was er te weinig ME op de been. Volgens Van Hooijdonk had de nationale politie niet de gevraagde capaciteit geleverd. Tegen middernacht was de ME toch opgetrommeld en kon er ingegrepen worden.

Eerder ingrijpen?

Verschillende partijen, waaronder de VVD, PVV en Stadsbelang Utrecht menen dat er veel eerder opgetreden had moeten worden. VVD-raadslid Queeny Rajkowski: “Als er ME nodig is om de brandweer te begeleiden dan lijkt mij dat ingrijpen nodig is.” Volgens het college is het lastig om achteraf te beoordelen of eerder ingrijpen gewerkt had. De burgemeester en wethouders staan nog steeds achter het de-escalerend optreden.

Het debat ging verder ook in op de vraag wat de oorzaak van de ongeregeldheden was en hoe nu verder. Alle partijen veroordeelden de rellen, maar waar de PVV een keiharde aanpak wil (lang opsluiten en uitzetten waar mogelijk), wilden andere partijen vooral weten wat de achterliggende redenen zijn waarom deze jongeren gingen rellen.

Er zijn ongeveer 53 arrestaties geweest. De burgemeester zegt daarbij dat er geen sprake is van een Marokkanenprobleem, maar dat er wel relatief veel jongeren met een Marokkaanse achtergrond zijn opgepakt. Het probleem zou echter breder liggen dan slechts culturele achtergrond. “Het blijven onze burgers met de Nederlandse identiteit. Een plat onderscheid naar culturele achtergrond werkt niet.”

Burgemeester Den Oudsten stelde voor om vooral zelf de wijken in te gaan; om met mensen in gesprek te gaan, om te kijken hoe dit voorkomen kan worden en hoe eventuele oorzaken weggehaald kunnen worden.