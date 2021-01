DENK begint tijdens debat over Joodse compensatie over slavernijverleden; ‘Had een waardig moment moeten zijn’

De Utrechtse afdeling van DENK heeft donderdagochtend tijdens een raadsvergadering over het Joods rechtsherstel de ergernis van andere partijen op de hals gehaald. Ismail el Abassi gebruikte het moment namelijk om onder meer aandacht te vragen voor het slavernijverleden van de stad. In de discussie die ontstond werd gezegd dat sommige PVV-aanhangers NSB-sympathisanten zijn.



Vorig jaar betuigde de gemeente al ‘diepe spijt’ over de manier waarop zij omging met belasting en juridische vraagstukken voor terugkerende Joodse inwoners na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Dat liet de gemeente weten na onderzoek dat werd uitgevoerd op verzoek van de Utrechtse PvdA-fractie en twee Joodse gemeenschappen uit Utrecht.

Rechtsherstel

Vandaag werd in de raad gesproken over het voorstel van het Joods rechtsherstel. Daarin stond dat de gemeente onder andere spijt zou betuigen voor de kille en zakelijke wijze waarop teruggekeerde Joden werden behandeld en dat een bedrag van 300.000 euro beschikbaar werd gesteld voor de Joodse gemeenschap.

Het idee was dat Rick van der Zweth, fractievoorzitter van de PvdA, het woord zou nemen en dat daarna alle andere partijen het voorstel zouden steunen. El Abassi dacht daar echter anders over.

Slavernij

De politicus van DENK gebruikte het moment om verschillende moties in te dienen. Zo wilde hij dat er een onderzoek zou komen naar de rol van Utrecht in het slavernijverleden. Ook wilde hij dat de Roma en Sinti gecompenseerd zouden worden.

Henk van Deún van de PVV reageerde vervolgens op El Abassi. “Ik was niet van plan iets te zeggen, maar naar aanleiding van de moties en de bijdrage van DENK moet ik wel iets zeggen. Alles wat DENK nu naar voren brengt had ook op een ander moment en op een andere manier aan de orde worden gesteld in deze raad.”

Jammer

In de discussie die ontstond tussen Van Deún en El Abassi werd de PVV verweten dat sommige aanhangers van de partij NSB-sympathisanten zouden zijn. “Wat vindt de heer Van Deún ervan dat er tijdens demonstraties van de PVV veel aanhangers met NSB-vlaggen liepen”, aldus El Abassi.

Burgemeester Sharon Dijksma noemde het indienen van de moties door DENK ‘jammer’. “Ik vind het heel jammer dat een moment, dat eigenlijk vooral een waardig moment had moeten zijn, op deze manier wordt gebruikt om politiek te bedrijven. Dat had u eigenlijk niet moeten doen. Dat is jammer want het doet geen recht aan hetgeen dat gebeurd is en er voldoende andere momenten zijn, ook in dit huis, om dat debat te voeren.”