DENK bevraagt burgemeester Utrecht over politieoptreden bij kapsalon met kanarie voor het raam

De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, laat weten geen rol te kunnen spelen in het optreden van de politie bij kapsalon Memet. De politie is twee keer langs geweest bij de zaak aan de Amsterdamsestraatweg omdat er een kanarie in een vogelkooi voor het raam hangt. Politieke partij DENK stelde donderdagavond enkele vragen over het onderwerp aan de burgemeester.

Kanarie Piet is al jaren te vinden in een vogelkooi in de kapperszaak van Memet. En voordat Piet er was, waren er andere vogels. Dat is echter niet toegestaan volgens de politie. Daarom kreeg Memet al twee keer bezoek van enkele agenten.

De burgemeester laat op vragen van DENK weten hierbij geen rol te kunnen spelen. Dit optreden gebeurde op gezag van het Openbaar Ministerie naar aanleiding van een melding bij de Landelijke Inspectie Dierenwelzijn. Gezelschapsdieren mogen volgens de wet niet in een etalage gehuisvest worden. Dijksma liet verder weten dat het verplaatsen van de kooi een oplossing zou zijn.

DENK vroeg zich ook af of het optreden van de politie wel passend is, omdat er grotere problemen zijn op het gebied van openbare orde en veiligheid in Utrecht. Volgens de burgemeester klopt het dat er grote veiligheidsproblemen zijn, waar ook aan gewerkt wordt. Maar dat betekent niet dat de politie niet optreedt in het kader van dierenwelzijn. “Die zaken kunnen heel goed naast elkaar bestaan.”