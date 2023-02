Deze 19 partijen doen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart in Utrecht

In de provincie Utrecht doen 19 partijen mee met de Provinciale Statenverkiezingen van dit jaar. Dat heeft het Centraal Stembureau bekend gemaakt.

Inwoners van de provincie Utrecht kunnen op 15 maart op de volgende partijen stemmen: GroenLinks, VVD, Forum voor Democratie (FvD), CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren, SP, Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP), 50PLUS, DENK, Zwarte Piet is Zwart, BoerBurgerBeweging (BBB), JA21, VOLT, Belang van Nederland (BVNL) en U26 GEMEENTEN. Die laatste partij is een samenwerking tussen verschillende lokale partijen uit de 26 Utrechtse gemeenten.

Niet eerder deden er zoveel partijen mee aan de provinciale verkiezingen als dit jaar. Bij de laatste verkiezingen in 2019 stonden er nog veertien partijen op de kieslijst. Inwoners van de provincie Utrecht kunnen kiezen uit 528 kandidaten tijdens de komende verkiezingen.

Tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2019 kregen GroenLinks, VVD en Forum voor Democratie de meeste stemmen. De Utrechtse coalitie bestond de afgelopen jaren uit CDA, GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie. Thema’s die een belangrijke rol spelen bij de komende verkiezingen zijn onder meer woningbouw, landbouw/natuur (stikstof), duurzame energie (wind- en zonne-energie) en verkeer.

Nieuwkomers

Partijen waar voor het eerst op gestemd kan worden zijn Zwarte Piet is Zwart, BoerBurgerBeweging, JA21, VOLT, Belang van Nederland (BVNL). JA21 en BVNL zitten nu ook al in de Provinciale Staten, maar dat gebeurde nadat er door een aantal Utrechtse Statenleden tussentijds werd gebroken met respectievelijk Forum voor Democratie en PVV.

De partij Zwarte Piet is Zwart is waarschijnlijk de meest opvallende op de kandidatenlijst. De partij is niet helemaal nieuw in onze provincie. Lijsttrekker en oprichter Gimo Baram deed vorig jaar onder dezelfde partijnaam ook al mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort. Daar wist hij geen zetel te behalen.

De Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen vinden plaats op woensdag 15 maart.