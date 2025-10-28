Deze Utrechters maken een goede kans op een Kamerzetel

Er staan maar liefst 27 Utrechters en 1 Vleutenaar op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 29 oktober. Afgaande op de peilingen maken er 8 van hen een grote kans om daadwerkelijk een zetel te bemachtigen.

D66

De Utrechter die misschien wel het meest zeker is van een kamerzetel is Anne-Marijke Podt van D66. Ze is sinds 2021 Tweede Kamerlid en staat nu op nummer 4 op de lijst. Voor het Kamerlidmaatschap was Podt jarenlang raadslid in Utrecht. In de Tweede Kamer richtte ze zich de afgelopen jaren met name op asiel & migratie, landbouw, arbeidsmigratie en inburgering.

VVD

Ook behoorlijk zeker van een zetel is de Vleutense Queeny-Aimée Rajkowski. Ze staat op nummer 12 op de lijst van de VVD. Net als Podt verdiende ze haar sporen in de Utrechtse gemeenteraad en belandde ze in 2021 in het parlement. In de kamer zet ze zich naar eigen zeggen in voor een streng en rechtvaardig asielbeleid, een toekomstbestendige economie en een Nederland dat weerbaar is tegen cyberaanvallen.

CDA

Bij het CDA doet Jantine Zwinkels een gooi naar een kamerzetel. Sinds 2018 is zij in Utrecht raadslid voor het CDA, en vanaf 2021 is ze fractievoorzitter. Met het CDA streeft ze naar een Utrecht waar de basis op orde is, mensen zich samen verantwoordelijk voelen en de menselijke maat leidend is. Ze staat op plek 12 op de CDA-lijst en is hiermee zo goed als zeker van een zetel.

JA21

Bij JA12 staat Ranjith Clemminck op de 9e plek op de lijst. Nu JA21 in de peilingwijzer tussen de 10 en 14 zetels peilt, is ook voor hem de kans groot om in de kamer te komen. Clemminck maakte carrière bij de overheid en had tot en met 2010 diverse functies bij de PvdA en de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van deze partij.

VOLT

Bij VOLT maken twee Utrechters kans op een zetel. Op nummer twee staat Marieke Koekoek. Koekoek heeft een wetenschappelijke achtergrond en maakt zich sinds 2021 in de Kamer onder andere sterk voor een humaan en Europees asiel- en migratiebeleid en het voorkomen van uitsluiting als gevolg van digitale ontwikkelingen.

Spannend wordt het voor de nummer 4 op de VOLT-lijst: Simone Ritzer. Volgens de Peilingwijzer mag VOLT tussen de 2 en 4 zetels verwachten, waardoor zij net wel of net niet in de kamer belandt. Ritzer werkt voor de Wageningen Universiteit en is sinds 2019 actief bij VOLT Utrecht. Ze gelooft naar eigen zeggen in een politiek met minder polarisatie, meer luisteren, verbeelding en verbinding.

DENK

Ook spannend wordt het voor Ismail Abassi. Hij staat op nummer 3 bij DENK. De partij wordt momenteel in de Peilingwijzer gepeild op 2 tot 4 zetels. En dus is de verwachting dat hij net wel of net niet een zetel krijgt. Abassi was tussen 2018 en 2022 fractieleider voor DENK in de Utrechtse gemeenteraad en voetbalde ooit voor FC Utrecht. Sinds december 2023 is hij kamerlid voor DENK, waar hij zich inzet tegen polarisering en discriminatie, zo is te lezen op de website van de Tweede Kamer.

50PLUS

Bij 50PLUS maakt Corrie Brenk-van Barneveld opnieuw kans op een zetel. Ze is de nummer 2 van de partij en maakt hiermee goede kans op een zetel. Volgens de Peilingwijzer wordt de partij momenteel gepeild op 1 tot 3 zetels. De vakbondsvrouw is een ervaren kamerlid. Ze vertegenwoordigde de 50Plus al tussen 2017 en 2021 in het parlement. In die tijd zette ze zich in voor de pensioenen, infrastructuur en waterstaat en buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.

GroenLinks PvdA

Hoewel GroenLinks PvdA een grote partij in de stad is, vinden we de eerste Utrechter pas op plek 37. Het is de fractieleider van de PvdA Utrecht, Rick van der Zweth. Van der Zweth zet zich in voor een solidaire samenleving waarin plek is voor iedereen. Dit vraagt volgens hem om strijd en activisme. Onlangs was Van der Zweth nog initiatiefnemer van een protest voor het behoud van Amelisweerd. 27 oktober voerde hij actie in het Utrechtse Beurskwartier om aandacht te vragen voor de woningnood.