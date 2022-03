Deze vijf kandidaten kunnen in Utrecht de gemeenteraad in door voorkeursstemmen

Zojuist is op basis van de voorlopige uitslag bekend geworden welke kandidaten voor de Utrechtse gemeenteraad aanspraak maken op een voorkeurszetel. Dit zijn kandidaten die de lijstvolgorde doorbreken door het aantal voorkeursstemmen dat op hen is uitgebracht. De drempel lag op 875 stemmen.

Het gaat om de volgende kandidaten: Nadia Stylianou (D66), Meike Hellevoort (GroenLinks), Linda Bode (Volt), Pepijn Zwanenberg (GroenLinks) en Annemarijn Oudejans (Student & Starter).

Burgemeester Dijksma: “Ik feliciteer deze kandidaten van harte met de voorkeursstemmen die op hen zijn uitgebracht en wens hen veel succes in hun eervolle taak als gemeenteraadslid de komende vier jaar.”

Wil je precies zien hoeveel stemmen een kandidaat heeft gehad? Dat kan hier. Wil je liever de zetelverdeling bekijken? Dat is hier mogelijk. Als laatste hebben we hier nog een coalitiebouwer gemaakt, zodat je zelf ziet welke coalities er mogelijk zijn.

