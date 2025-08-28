Dijksma reist af naar Istanbul om opgepakte burgemeester te steunen

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is naar Turkije afgereisd om de opgepakte Ekrem Imamoglu te steunen, de burgemeester van Istanbul. Imamoglu geldt als een belangrijke oppositieleider in Turkije en is uitgesproken tegenstander van de Turkse president Erdoğan. Dijksma nam samen met acht andere Europese burgemeesters deel aan een protestmars.

Dijksma is met acht andere Europese burgemeesters voor een protestbezoek afgereisd naar Turkije. Dijksma – tevens voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten – wil zodoende haar steun betuigen aan Ekrem Imamoglu, en hoopte om hem donderdagochtend te bezoeken in de gevangenis.

Dit verzoek is niet gehonoreerd. Desondanks reist Dijksma reist desondanks met de andere burgemeesters naar de gevangenis af om toch een signaal af te geven.

Strijdbaar ondanks de moeilijke omstandigheden

In een interview op NPO Radio 1 vertelde Dijksma dat ze het heel erg vindt wat er gebeurt met Imamoglu, maar dat ze ook onder de indruk is van het feit dat er elke week geprotesteerd wordt sinds Imamoglu’s opsluiting. “De sfeer was strijdbaar, ondanks het feit dat dit soort protesten soms onder moeilijke omstandigheden plaatsvinden”, aldus Dijksma.

De Utrechtse burgemeester is niet alleen afgereisd naar Istanbul om solidariteit te tonen met Imamoglu, maar ook om de lokale democratie te steunen. Er zitten nog vele andere Turkse burgemeesters vast.

Daarnaast wil Dijksma dat er internationaal bewustzijn wordt gecreëerd over de situatie in Turkije. “En we willen de Europese Unie toch echt wel vragen om meer actie te ondernemen, aangezien we ons grote zorgen maken over de democratie in Turkije”, sluit Dijksma namens de afgereisde burgemeesters af.