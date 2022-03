Drukbezochte bijeenkomst over belang van stemmen voor laaggeletterde Utrechtse vrouwen

Tijdens internationale vrouwendag op 8 maart werd in Bibliotheek Neude ‘Vrouwendag 2022 en gemeenteraadsverkiezingen’ georganiseerd. Het doel was om laaggeletterde Utrechtse vrouwen te informeren en te stimuleren om volgende week te gaan stemmen. De middag wordt georganiseerd door Stichting Lezen en Schrijven, Prodemos, de gemeente en de Bibliotheek Utrecht.

In het groenblauwe eetgedeelte van de Bibliotheek Neude verzamelen meer dan 50 vrouwen zich voor een gezamenlijke lunch. Onder hen zijn politici, directeuren en geïnteresseerden, die samenkomen om te spreken over politiek en geletterdheid. Want deze twee onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De dagvoorzitter Bouchra Dibi begroet de zaal. Zij leidt die middag het gesprek.

Eerst opent burgemeester Sharon Dijksma de middag met een speech. Hierin bedankt ze een aantal vrouwen uit de geschiedenis die de strijd voor stemrecht hebben gevoerd. Ook staat ze stil bij het belang van stemmen. “Ik ga jullie spammen om te stemmen. Waarom? Het is een voorrecht om te mogen stemmen. Doe het voor je kinderen, voor jezelf en voor je mede Utrechters. Laat je stem gelden, want elke stem telt”, aldus Dijkstra.

Vervolgens praat Geke van Velzen, directeur van de stichting, over het feit dat een op de tien Utrechters ‘functioneel analfabeet’ is. “Taal is voor iedereen een voorwaarde om mee te doen aan de samenleving en in de democratie.” Een vrouw uit het publiek geeft aan dat verkiezingsprogramma’s moeilijk te lezen zijn. Volgens haar zouden bijvoorbeeld plaatjes al voor meer duidelijkheid zorgen.

Geke spreekt over hoe de Stichting bijvoorbeeld een handleiding heeft gemaakt voor politieke partijen hoe verkiezingsprogramma’s begrijpbaar te maken. “Er zijn partijen die daar stappen in hebben gezet, maar hopelijk gaat dat de komende jaren nog beter.” Jantine Zwinkels van CDA reageert dat in haar partijprogramma lijstjes met concrete punten staan onder elke paragraaf en plaatjes worden gebruikt. GroenLinks vertaalt hun programma ook in verschillende talen, als Arabisch, Spaans en Somalisch.

De directeur van de Bibliotheek Utrecht, Deirdre Carasso, begint als laatst van de introducerende sprekers. Zij benoemt het ‘Leesoffensief’, waar 40 partijen in Utrecht zich bij hebben aangesloten, om ‘Utrechters taal- en digitaal vaardig te maken’. Ook Carasso benadrukt het belang van stemmen en roept op dit te gaan doen.

Daarna spreken we met ervaringsdeskundige Yvonne Geerts, die altijd al moeite heeft gehad met lezen en schrijven. Al lukte het koken van heerlijke avondmalen haar ook prima zonder recept, toch was haar laaggeletterdheid haar gehele leven een belemmering. Na een zwaar auto-ongeluk en een lange revalidatieperiode is ze dankzij de stichting taalvaardig weer gaan bloeien. En op politiek gebied heeft ze twee weken in een boom gezeten, uit protest. Nu is ze taalambassadeur. “Politici hebben op het gebied van taal nog heel wat te leren. Of je nou hoog- of laaggeletterd bent.”

Tijdens het voorstelrondje van de aanwezige partijen (D66, PvdA, Volt, CU, CDA, PvdD, Student & Starter, Denk, GroenLinks en SP) komen de kandidaten onder een vragenvuur te staan. Een issue wat veel wordt aangekaart is het gebrek aan buurthuizen en plek om samen te komen. Alle partijen zeggen hier iets aan te willen gaan doen. Alleen de SP noemt dit een prioriteit. Een man uit het publiek klaagt over de ‘asielzoekers’ en ‘junkies’ die rondhangen en de kinderspeeltuin vervuilen. Ook benoemt iemand anders dat gas en elektra onbetaalbaar zijn (wat natuurlijk niet alleen in Utrecht het geval is). Een vrouw uit het publiek vertelt dat ze het jammer vindt dat je “niet een beetje op de ene partij en een beetje op de andere kunt stemmen”. Dit laat maar zien dat politiek voor velen een ingewikkelde zaak is.

