Emotioneel debat over locatie slavernijmonument in Utrecht, maar brede steun in gemeenteraad

Tijdens een emotioneel debat over de locatie van het slavernijmonument in Utrecht heeft uiteindelijk bijna de hele gemeenteraad ingestemd met de locatie bij en op de bult in het Griftpark. Hoewel een groep omwonenden tegen is, en de politie de plek ook niet kan aanbevelen, steunt iedereen behalve de PVV de komst van het monument aldaar.

Het debat verliep heftig en emotioneel en werd tussendoor geschorst. CDA, PVV, EenUtrecht, Stadsbelang Utrecht en Utrecht Solidair hadden het onderwerp donderdag op de agenda van de gemeenteraad gezet.

De discussie moest gaan over de locatie van het monument en hoe deze locatiekeuze tot stand was gekomen. De locatiekeuze is gemaakt in samenspraak met nazaten van tot slaaf gemaakten en het college van B&W, en niet door de gemeenteraad. Ook bleek nadat de keuze bekend werd dat een groep omwonenden niet blij is met de plek en dat de politie ook sterke twijfels heeft. Verschillende partijen wilden weten waarom ze het veiligheidsadvies van de politie niet eerder hadden gekregen en hoe ze dit moesten interpreteren.

Debat

Hoewel het debat dus over deze zaken zou gaan, liet BIJ1 weten dat de discussie over de locatiebepaling ‘heel pijnlijk is voor nazaten van tot slaaf gemaakten en het leed van hun en van hun voorouders bagatelliseert’. Die kritiek van BIJ1-raadslid Stevie Nolten richtte zich op CDA-raadslid Jantine Zwinkels. Door het debat zouden ‘historisch onderbelichte stemmen nu juist op een zeer vervelende manier overstemd worden’.

Zwinkels probeerde meerdere keren te benadrukken dat het debat juist zou moeten gaan over afwegingen op het gebied van openbare ruimte en het controleren van de werkwijze van het college over de locatiekeuze. Na de woorden van Stevie Nolten werd de vergadering tijdelijk geschorst.

Na de schorsing ging het debat verder, waarbij ook GroenLinks, Partij voor de Dieren en Volt zich afvroegen hoe het college van B&W kijkt naar het veiligheidsadvies van onder meer de politie. BIJ1 benadrukte nogmaals het debat niet te steunen. “Dit debat is onnodig en centreert wederom niet de juiste stemmen. De belanghebbenden hier zijn namelijk de nazaten van tot slaaf gemaakten. Als we werkelijk van onze slavernijgeschiedenis willen leren, moeten we niet in dezelfde koloniale witte patronen vervallen door wederom de voorwaarden te bepalen voor zij die eeuwenlang zijn uitgesloten en benadeeld.”

Reactie wethouder en burgemeester

Uiteindelijk was het aan wethouder Linda Voortman om te reageren op de vragen over de locatiebepaling. Zij gaf aan dat er veel criteria zijn afgewogen, ook het veiligheidsrapport, maar uiteindelijk is toch de beslissing gevallen op de plek op en naast de heuvel in het Griftpark. Voortman gaf verder aan dat het veiligheidsadvies een intern document is, net zoals er nog veel meer documenten gebruikt zijn om de locatie te bepalen. Het zou niet gebruikelijk zijn om al dit soort informatie actief te delen met de raad.

Uiteindelijk besloot burgemeester Dijksma in te gaan op de toon van het debat en benadrukte dat het ‘oké is’ om vragen te hebben over het proces. Dijksma gaf ook aan dat ze goed begrijpt dat het een gevoelig onderwerp is, en dat er over en weer begrip moet worden getoond voor emoties. Uiteindelijk nam bijna de gehele gemeenteraad, op de PVV na, een motie aan waarbij steun werd uitgesproken voor de locatie van het monument op en naast de bult in het Griftpark.

