Esma Kendir nieuwe lijsttrekker van Student & Starter voor Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen

De 23-jarige Esma Kendir is de nieuwe lijsttrekker voor Student & Starter voor de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Kendir is op dit moment algemeen bestuurslid bij de Landelijke Studenten Vakbond en rondde in 2019 haar bachelor Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit af. Ze is opgegroeid in Alkmaar en woont nu ruim een jaar in Utrecht.

Esma Kendir: “Ik wil mijn lijsttrekkerschap gebruiken om een stem te zijn voor alle Utrechtse jongeren. Als de coronacrisis iets heeft aangetoond is het dat jongeren moeten kunnen meepraten in de besluiten die over hen gaan, zoals over huisvesting, klimaat en mentaal welzijn. Student & Starter maakt zich hier al jaren hard voor in de raad. Daarom ben ik ook ontzettend dankbaar en vereerd dat ik voor Student & Starter hier campagne op kan gaan voeren.”

Naast betaalbaar wonen, een klimaatbestendig Utrecht en mentaal welzijn vindt Esma dat het aanjagen van levendigheid, een snel economisch herstel en het bevorderen van kansengelijkheid centraal moet staan in het beleid van de gemeente.

Student & Starter heeft op dit moment twee zetels in de gemeenteraad en hoopt bij de aankomende verkiezingen op groei. Esma Kendir: “Nog niet elke Utrechter kent Student & Starter, ik wil dan ook laten zien in de campagne dat wij een partij zijn die er is voor alle Utrechters. Daarom lijkt het mij prima haalbaar om vier zetels binnen te slepen.”