Festival Verknipt mag van wethouder in Utrecht blijven; geluidsnormen niet overschreden

Stadsbelang Utrecht en Utrecht Solidair stelden donderdag tijdens het vragenuur vragen over Festival Verknipt, dat afgelopen weekend gehouden werd bij Strijkviertel. Volgens de partijen past het festival in ‘een patroon van evenementen’ die overlast veroorzaken. Wethouder Eva Oosters ging daar echter niet in mee.

Festival Verknipt trok afgelopen weekend zo’n 20.000 bezoekers, verspreid over twee dagen. Volgens Stadsbelang Utrecht en Utrecht Solidair leidde het festival voor bewoners van Utrecht West, Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn tot ‘verregaande geluidsoverlast’. Ze willen dan ook dat de wethouder dit soort festivals in de toekomst dan ook niet meer toestaat.

Wethouder Eva Oosters gaf in antwoord op de vragen aan evenementen in de stad waardevol te vinden. “Ze zorgen voor ontmoeting en plezier voor heel veel bewoners en bezoekers”, aldus Oosters. “Ze dragen onder andere bij aan de mentale gezondheid van veel van onze Utrechters en we willen een divers evenementenaanbod in de stad.”

Wethouder Oosters erkent dat evenementen ook hinder kunnen opleveren, vanwege het geluid of doordat wegen worden afgesloten en die factoren worden door de gemeente dan ook meegewogen bij het beoordelen van vergunningsaanvragen. “We zoeken dan ook een goede balans tussen de leefbaarheid en die levendigheid en daarom is dit evenement ook om 23.00 uur beëindigd”, aldus Oosters.

Geluidseisen

Binnen de vergunning voor Verknipt zijn geluidsnormen vastgelegd, die volgens wethouder Oosters niet zijn overschreden. “De gemeente heeft middels continue geluidsmetingen op twee locaties nabij het festivalterrein in de gaten gehouden of de geluidseisen zijn opgevolgd. Uit deze metingen blijkt dat de vergunde geluidsnormen niet zijn overschreden”, zei Oosters.

Stadsbelang Utrecht en Utrecht Solidair gaven echter aan dat inwoners op vijf kilometer afstand 68 decibel hebben gemeten. “Wij kunnen de meting van 68 decibel op vijf kilometer van het evenement natuurlijk niet verifiëren op deze manier”, aldus de wethouder. Volgens Oosters kunnen meteorologische omstandigingen leiden tot ‘opvallende waarnemingen’. “Dit zou er daar een van kunnen zijn.”

Eén dag

Op de vraag of de wethouder wil toezeggen om dit soort festivals te beperken tot één dag, zei Oosters dat er in de stad ruimte moet zijn voor meerdaagse evenementen. “Bij het opstellen van de jaarlijkse evenementenkalender houden we daar ook rekening mee.”