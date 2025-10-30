Foto’s: honderden Utrechtse vrijwilligers bezig met stemmen tellen in de Jaarbeurs Foto's: Cas Bergsma.

In de Jaarbeurs zijn honderden vrijwilligers al heel de dag druk bezig met het tellen van de ruim 216.000 stemmen. De voorlopige uitslag per partij is inmiddels bekend, maar in de Jaarbeurs vindt de zogenoemde centrale stemopneming plaats. Dankzij deze telling weten we binnenkort ook de uitslag per Utrechts stembureau (227 in totaal) en per kandidaat.