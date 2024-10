Fractievoorzitter DENK sleept zeven Utrechtse raadsleden voor de rechter

Mahmut Sungur, fractievoorzitter van de Utrechtse fractie van DENK sleept zeven (oud)raadsleden voor de rechter, zo blijkt uit berichtgeving van het AD. De DENK-voorman doet dit omdat de raadsleden hem eerder ten onrechte beschuldigden van het uiten van een dreigement tegen D66-raadslid Aït Daoua. Nu wil Sungur hen aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Het gaat om de raadsleden Rick van der Zweth (PvdA), Mohamed Talhaoui (PvdA), Maarten Koning (D66), Achraf Aït Daoua (D66), Marijn de Pagter (VVD), Mariam Al-Saqaff (VVD) en oud-raadslid Esma Kendir (Student & Starter). De (oud)raadsleden zijn de initiatiefnemers van een brief aan burgemeester Sharon Dijksma waarin Sungur werd beschuldigd van het uiten van de bedreiging. De brief werd in totaal door veertig van de vijfenveertig raadsleden ondertekend.

Exposed

De animositeit ontstond in september 2023 toen Sungur met enkele andere raadsleden een motie indiende waarin de gemeente werd opgeroepen bij het Rijk te lobbyen voor een verbod op koranverbrandingen. Sungur zou vervolgens tegen D66-raadslid Aït Daoua hebben gezegd dat hij online zou worden ‘exposed’ als hij tegen de motie zou stemmen. Kort daarna plaatste Sungur een video met de stemuitslag online waarop te zien is hoe alle raadsleden over de motie hebben gestemd. Vervolgens zou een aantal raadsleden haatreacties en intimiderende berichten hebben ontvangen.

Onderzoek

De brief van de raadsleden was voor burgemeester Dijksma reden een onderzoek in te stellen. De onderzoeksbevindingen verschenen in februari. Het rapport stelde dat de passage in de brief, waarin Sungur werd beschuldigd van het uiten van dreigementen aan Aït Daoua, feitelijk onjuist is. Ook stelden de onderzoekers “dat het voorstelbaar is dat raadsleden niet blij zijn geweest met de wijze waarop de fractie van DENK de motie in haar berichtgeving heeft ‘geframed’”. Hierdoor kregen de collega-raadsleden immers te maken met haatmail en/of negatieve reacties, aldus het onderzoek.

Het was voor de veertig raadsleden aanleiding Sungur excuses aan te bieden voor de onjuiste passage in de brief. Het haalde de kou echter niet uit de lucht. Sungur zou enkele maanden niet in de raad verschijnen omdat hij zich sociaal te onveilig voelde. Ook eiste Sungur dat D66-raadslid Aït Daoua en PvdA-fractievoorzitter Van der Zweth zouden aftreden.

Rechtszaak

De afgelopen maanden kwam er geen nieuws naar buiten over het conflict. Tot nu dus. Het AD meldt dat Sungur’s advocaat de rechtbank Midden-Nederland een verzoek heeft gestuurd om de zeven (oud)raadsleden onder ede te verhoren. Dit voorlopig getuigenverhoor is bedoeld om vast te stellen of een rechtszaak, om de collega-politici aansprakelijk te stellen voor de door hem geleden schade, kans maakt.

Niet via de media

We hebben de betrokken raadsleden gevraagd om een reactie. Ze willen er weinig over kwijt. Mahmut Sungur laat weten niet op zaken vooruit te willen lopen en verwijst voor het overige naar het artikel in het AD. Marijn de Pagter (VVD) en Mariam Al-Saqaff (VVD) willen niet reageren via de media. Maarten Koning (D66) laat weten dat het de betrokkenen niet in de koude kleren is gaan zitten. Hij vindt het jammer dat hij via de media heeft moeten vernemen dat Sungur naar de rechter stapt. Ook Rick van der Zweth (PvdA) wil niet ingaan op de kwestie. Wel laat hij weten dat er diverse gesprekken hebben plaatsgevonden om de lucht te klaren. Helaas zonder resultaat.