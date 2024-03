Fractievoorzitter DENK Utrecht wil dat D66 en PvdA-raadsleden opstappen vanwege ‘leugen’

Mahmut Sungur, fractievoorzitter van de Utrechtse fractie van DENK, roept de raadsleden Achraf Aït Daoua (D66) en Rick van der Zweth (PvdA) op te vertrekken. Dit blijkt uit een brief die hij aan burgemeester Sharon Dijksma heeft geschreven. Beide raadsleden geven aan dat zij niet van plan zijn hun zetel op te geven.

Er is al langer een conflict gaande tussen Sungur en een aantal andere raadsleden. Afgelopen september diende de fractievoorzitter met enkele andere raadsleden een motie in waarin de gemeente werd opgeroepen bij het Rijk te lobbyen voor een verbod op koranverbrandingen.

Sungur zou vervolgens tegen Aït Daoua hebben gezegd dat hij online zou worden ‘exposed’ als hij tegen de motie zou stemmen. Kort daarna heeft Sungur een video met de stemuitslag online geplaatst waarop te zien is hoe alle raadsleden over de motie hebben gestemd. Vervolgens zou een aantal raadsleden haatreacties en intimiderende berichten hebben ontvangen.

Brief

Het voorval was voor 40 van de 45 gemeenteraadsleden aanleiding een brief te schrijven aan de burgemeester. Hierin werd zij gevraagd ‘zorg te dragen voor een veilige uitoefening van hun volksvertegenwoordigende rol in en buiten de raadzaal, door duidelijke grenzen te stellen en deze praktijken te veroordelen’. In de brief werd Sungur beschuldigd van het uiten van een ‘dreigement’ tegen Aït Daoua. Deze brief lekte vervolgens uit naar de media.

Het was voor burgemeester Dijksma reden een onderzoek in te stellen. De bevindingen van het onderzoek werden enkele weken geleden bekend. Een van de bevindingen was dat niet kon worden vastgesteld wat in het gesprek tussen Sungur en Aït Daoua precies is gezegd, omdat de verklaringen hierover uiteenlopen. Verder bleek ook dat de beschuldiging aan het adres van Sungur, waarin hij werd beschuldigd van dreigementen, feitelijk onjuist was. Het was voor de schrijvers van de brief aan Dijksma aanleiding hun excuses aan te bieden aan Sungur.

Onveilig

Daarmee lijken de problemen echter niet opgelost. Raadsleden beschuldigen elkaar over en weer en sommigen voelen zich onveilig. Dijksma, die als burgemeester ook voorzitter is van de raad, is door de strijdende partijen meermaals gevraagd in te grijpen. Het was voor haar reden om gesprekken te voeren met de betrokkenen en een onderzoek in te stellen. Een onderzoek dat inmiddels is afgerond, maar waarmee de kous allerminst af blijkt te zijn.

Sungur voelt zich naar eigen zeggen te onveilig om naar de gemeenteraad te komen. Daar komt bij dat sinds zondag de gemeenteraad meerdere e-mails ontving, waarin mensen het opnemen voor Sungur. In deze e-mails geven mensen aan te vinden dat Aït Daoua en Van der Zweth moeten opstappen. Van wie deze mails komen is niet bekend.

Brief van Sungur



In een brief die Sungur onlangs stuurde aan de burgemeester schrijft hij dat het onderzoeksrapport toont dat er ‘welbewust een leugen is verkondigd en deze bijna vijf maanden lang is volgehouden door Aït Daoua’. Ook stelt Sungur dat Van der Zweth volgens het onderzoek de brief bewust heeft gelekt naar iemand buiten de raad. Het zijn twee beweringen die niet in het onderzoekrapport terug te vinden zijn.

Sungur vraagt Dijksma de schrijvers van de brief, waarin hij ten onrechte werd beschuldigd, ‘krachtig en publiekelijk’ te veroordelen. Het gaat volgens Sungur, behalve om Van der Zweth en Aït Daoua, om de raadsleden Maarten Koning (D66), Mohamed Talhaoui (PvdA), Marijn de Pagter (VVD), Mariam Al-Saqaff (VVD) en Esma Kendir (Student & Starter).

Reactie



Aït Daoua en Van der Zweth laten weten niet van plan te zijn op te stappen. Van der Zweth reageert terughoudend op de kwestie. Hij zegt zijn zetel niet te willen opgeven en zegt dat er excuses zijn gemaakt over de foute zin in de brief aan de burgemeester. Van der Zweth wil graag met Sungur in gesprek. Over het lekken van de brief is Van der Zweth duidelijk: hij is niet degene die de brief heeft gelekt.

Aït Daoua laat eveneens aan DUIC weten niet te willen opstappen en verwijst voor verder commentaar naar Maarten Koning, fractievoorzitter van D66. Koning wil op zijn beurt weinig kwijt over de kwestie. Berichtgeving in de media helpt volgens hem niet om de situatie te verbeteren. Er zijn excuses gemaakt en er is nu een goed gesprek nodig, aldus Koning.

Nu duidelijk is dat Aït Daoua en Van der Zweth niet willen opstappen, laat Sungur weten zich te beraden op de toekomst en na te denken over de volgende stappen die hij gaat nemen. Sungur wil niet ingaan op de vraag of hij overweegt aangifte te doen.