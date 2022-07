Fractievoorzitter Yvonne Hessel stapt op; SP Utrecht raakt enige zetel in gemeenteraad kwijt

Yvonne Hessel stopt als raadslid en fractievoorzitter van SP Utrecht. Ze heeft besloten haar lidmaatschap van de SP op te zeggen, waardoor SP Utrecht de enige zetel in de gemeenteraad kwijtraakt.

Yvonne Hessel was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart de lijsttrekker voor SP Utrecht. De partij haalde één zetel, waardoor Hessel in april dit jaar voor die partij in de gemeenteraad terechtkwam. Daar komt na drie maanden dus weer een eind aan.

Het bestuur van de Utrechtse afdeling van de SP zegt overvallen te zijn ‘door het plotselinge besluit’ van Hessel om haar lidmaatschap te beëindigen. “Het bestuur zal op korte termijn een ledenvergadering bijeenroepen om de situatie te bespreken.” Het bestuur gaat Hessel ook vragen om haar zetel voor de SP ter beschikking te stellen.

“Yvonne heeft in een verklaring voorafgaand aan de raadsverkiezingen er mee ingestemd dat ze op verzoek van de ledenvergadering haar zetel ter beschikking zal stellen”, schrijft het bestuur in een reactie.