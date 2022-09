‘Gedogen van thuisteelt medicinale cannabis niet aan de gemeente Utrecht’

Een aantal Utrechtse politieke partijen riepen eerder dit jaar via een motie op om thuisteelt van medicinale cannabis onder bepaalde omstandigheden toe te staan. Zij riepen het college op om afspraken te maken met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie, en om in gesprek te gaan met Den Haag. Het college zegt nu in een reactie dat er ten eerste nog niet voldoende bewijs is dat medicinale cannabis werkt en dat afspraken over de productie van geneesmiddelen niet op lokaal niveau moeten plaatsvinden.

D66, SP, GroenLinks, PvdA en Student & Starter lieten op 10 maart van dit jaar via een motie weten dat mensen met aandoeningen als Parkinson, de ziekte van Crohn, slaapstoornissen, zenuwpijn of patiënten die chemokuren ondergaan aangaven baat te hebben bij het gebruik van cannabis. Omdat deze producten niet worden vergoed door de verzekeraar zou een deel van deze mensen de cannabis thuis willen kweken, maar dit is echter verboden.

De fracties wezen op gedoogafspraken die in Tilburg zouden zijn gemaakt waarmee de teelt van hennepplanten voor medicinaal gebruik onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan. De partijen zouden het dan ook ‘wenselijk’ vinden dat Utrechters, die onder duidelijke voorwaarden zelf medicinale cannabis kweken om hun klachten te verminderen, niet het risico lopen om het huis te worden uitgezet of vervolgt te worden. Zij riepen het collega daarom op om met het OM, de politie en alle andere relevante instanties in gesprek te gaan om ‘tot soortgelijke gedoogafspraken’ als in Tilburg te komen.

Landelijke niveau

Het college zegt ten eerste dat het effect van medicinale cannabis nog niet afdoende is bewezen. Het onderzoek hiernaar loopt momenteel nog. Daarnaast moet er volgens de gemeente zorgvuldig gekeken worden hoe geneesmiddelen worden geproduceerd. “Deze toetsing moet lopen via landelijke kaders en niet via lokale afspraken onder verantwoordelijkheid van het lokale bestuur.”

Ook zouden de afspraken in Tilburg alleen betrekking hebben op zogenoemde bestuurlijke maatregelen. Dit betekent dus dat het OM gewoon over kan gaan tot vervolging. “In de praktijk zien wij geen verschil tussen de Utrechtse en Tilburgse werkwijze. De afgelopen jaren is er geen sprake geweest van strafrechtelijke vervolging en er zijn ook geen bestuurlijke maatregelen genomen bij constatering van een gering hoeveelheid cannabis.”

Hierom zouden extra afspraken over het gedogen van thuisteelt niet nodig zijn en alleen maar leiden tot ‘verwarring’. “Bovendien doet het een extra beroep op de schaarse capaciteit van het gemeentelijke toezicht en handhaving”, aldus het college.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.