Geen oplossing gevonden voor 180 huurders Ravellaan in Utrecht

Er is geen oplossing gevonden voor de 180 huurders die momenteel wonen aan de Ravellaan 96, in een gebouw van de gemeente. De bewoners moeten in mei vertrekken omdat hun tijdelijke huurcontract afloopt. Als zij niet vertrekken, krijgen ze automatisch huurbescherming. Het college en de gemeenteraad hebben gezocht naar een oplossing, maar die is niet gevonden.

In het voormalige kantoorpand aan de Ravellaan 96 in Utrecht wonen al tien jaar zo’n 180 mensen, maar in mei moeten alle bewoners hun biezen pakken. Er was een tijdelijk contract afgesloten omdat de gemeente het gebouw en het omliggende gebied op termijn opnieuw wilde inrichten, maar die plannen zijn nog niet rond.

Om te voorkomen dat de huidige huurders van ‘de Ravel’ huurbescherming krijgen en daarmee de herinrichting mogelijk kunnen dwarsbomen, moet iedereen nu het veld ruimen om vervolgens plaats te maken voor nieuwe bewoners. Vooral dit laatste schiet bij de bewoners in het verkeerde keelgat. DUIC sprak eerder uitgebreid met enkele van hen.

Oplossing gemeenteraad

Het lot van de bewoners werd besproken in de gemeenteraad. Eigenlijk was niemand blij met de ontstane situatie, maar het vinden van een oplossing bleek erg moeilijk. Het college van B&W had eerder al scenario’s onderzocht waarbij de huidige bewoners in het pand konden blijven, maar overal zaten veel haken en ogen aan.

De raad diende nog een paar voorstellen in. Zo stelde de VVD voor om het gebouw in verhuurde staat te verkopen, terwijl BIJ1 vond dat de bewoners gewoon vaste huurcontracten moesten krijgen. Het mocht niet baten. Deze voorstellen behaalden geen meerderheid, onder meer vanwege de hoge kosten en mogelijke vertragingen in de ontwikkeling van het gebied. Daarmee lijkt het lot van de huidige bewoners bezegeld, en moeten zij in mei plaatsmaken voor anderen.